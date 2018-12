Hà Nội có thể nóng 40 độ C

Ghi nhận của cơ quan khí tượng, lúc 13h ngày 14/6, trừ một số tỉnh phía Tây Bắc Bộ, còn lại phần lớn miền Bắc và miền Trung đều nắng nóng gay gắt với mức nhiệt 36-38 độ C, một số nơi trên 38 độ như: Hòa Bình, Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc), Tĩnh Gia (Thanh Hóa), Huế (Thừa Thiên - Huế)…

Hà Nội trở thành tâm nóng do hiệu ứng bê tông, khói xe và ít cây xanh. Trừ trạm đo Hoài Đức xấp xỉ 37 độ C, còn lại các trạm Hà Đông, Ba Vì, Láng, Sơn Tây đều trong ngưỡng 37,7-38,5 độ C. Đây là mức nhiệt đo trong lều khí tượng, có mái che, nhiệt độ thực tế ngoài trời phải cao hơn 2-4 độ C.

Cơ quan khí tượng dự báo khoảng 14-15h hôm nay nhiệt độ thủ đô có thể lên 40 độ C. "Đây có thể là mức nhiệt cao nhất được ghi nhận từ đầu năm đến nay", chuyên gia khí tượng nhận định. Ban đêm, nhiệt độ vẫn trên 30 độ C.

Đợt nắng nóng này mạnh hơn đợt đầu tháng 6 khi chiều và đêm nhiệt độ vẫn ở mức cao. 22h đêm qua, Hà Nội và nhiều khu vực vẫn nóng 33 độ C. Mức nhiệt trên 35 độ C duy trì suốt hơn 10 tiếng khiến nhiều người dân cảm thấy ngột ngạt.

Dự báo, nắng nóng kéo dài ở Bắc Bộ đến hết 15/6. Sau đó khối không khí lạnh nhỏ sẽ tác động và gây mưa, giúp miền Bắc giảm nhiệt. Trong khi đó, nắng nóng ở miền Trung sẽ thu hẹp dần và giảm sau ngày 16/6.

Miền Bắc còn nắng nóng hết ngày mai. Ảnh: Ngọc Thành.

Dừng cắt điện khi cao điểm nắng nóng

Trước tình hình nắng nóng kéo dài, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có văn bản yêu cầu các sở ngành, quận huyện có biện pháp ứng phó. Sở Y tế phải triển khai công tác phòng chống dịch bệnh mùa hè, không để bùng phát dịch bệnh; chỉ đạo các bệnh viện, trung tâm y tế đảm bảo khám chữa bệnh, cấp cứu người bệnh trong những ngày nắng nóng; giám sát việc chấp hành các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tổng công ty Điện lực Hà Nội cần công khai số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận thông tin, kịp thời xử lý các sự cố về điện trên địa bàn, theo dõi diễn biến thời tiết, dừng kế hoạch cắt điện để sửa chữa trong lúc cao điểm nắng nóng.

Sở Xây dựng được giao công khai số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin về nước sạch và chỉ đạo các công ty nước sạch bổ sung trạm bơm tăng áp đảm bảo cung cấp đủ nước cho nhân dân thủ đô, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng mất nước sạch cục bộ tại các khu dân cư, tổ dân phố. Sở này cũng phải kiểm tra, rà soát cây trồng trên các tuyến phố, trồng mới thay thế cây có dấu hiệu chết, khô héo, không đảm bảo chức năng che bóng mát.

Hà Nội có nguy cơ mất nước khi trời nắng nóng do nhu cầu sử dụng nước tăng cao. Ảnh minh họa: Hoàng Thành

Chủ tịch thành phố cũng yêu cầu Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy triển khai các phương án về thiết bị, phương tiện, nhân lực duy trì trực 24/24h để thực hiện nhiệm vụ khi xảy ra cháy nổ. Sở Giao thông vận tải Hà Nội tăng cường phối hợp với Công an thành phố phân luồng, tổ chức giao thông, xử lý các trường hợp vi phạm để đảm bảo giao thông thông suốt trong giờ cao điểm.

Từ 11/6, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây kết hợp với hiệu ứng phơn mạnh, nắng nóng gay gắt đã xảy ra ở Bắc Bộ và Trung Bộ và mức độ ngày càng gia tăng. Một số nơi như Nghệ An đã xảy ra cháy rừng.

Phạm Hương - Đoàn Loan