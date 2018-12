Hà Nội cấm 20 tuyến đường phục vụ trận chung kết lượt về

Hàng nghìn cảnh sát Hà Nội giữ an ninh trận chung kết lượt về / Vé chung kết AFF Cup chênh tiền triệu vẫn đắt hàng

Người hâm hộ đổ ra các con phố trung tâm Hà Nội mừng chiến thắng của tuyển Việt Nam vào tối 6/12. Ảnh: Giang Huy

Tối 14/12, Công an Hà Nội ra thông báo phương án phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện phục vụ trận chung kết lượt về giải vô địch AFF Suzuki Cup 2018 giữa đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam và Malaysia.

Cụ thể, 15h-19h30 và 21h-23h ngày 15/12 hạn chế, tạm cấm các xe ôtô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 500 kg, ôtô chở khách từ 16 chỗ trở lên đi trên các tuyến đường: Lê Đức Thọ, Lê Quang Đạo, Mễ Trì, Châu Văn Liêm, Nguyễn Cơ Thạch, Đỗ Xuân Hợp, Trần Hữu Dực, Nguyễn Hoàng, Hàm Nghi, Tân Mỹ, Hồ Tùng Mậu, Phạm Hùng, đường gom phải Đại lộ Thăng Long, Kim Mã, Kim Mã nhỏ, Đào Tấn, Nguyễn Khánh Toàn, Nguyễn Văn Huyên, Hoàng Quốc Việt, Hoàng Hoa Thám, Phạm Văn Đồng, Trần Duy Hưng.

Trong thời gian này, các phương tiện từ quốc lộ 32, Láng - Hòa Lạc về trung tâm thành phố và ngược lại đi theo hướng: quốc lộ 32 – đường 70 – đại lộ Thăng Long (đường cao tốc hoặc đường gom trái) – Phạm Hùng – đi trung tâm thành phố.

Quốc lộ 32 – Hồ Tùng Mậu – Xuân Thủy – Cầu Giấy – đi Trung tâm thành phố hoặc đến Phạm Hùng – Hồ Tùng Mậu rẽ phải Phạm Hùng – Trần Duy Hưng (hoặc Lê Văn Lương, Nguyễn Trãi) đi trung tâm thành phố; Láng Hòa Lạc – Đại lộ Thăng Long (cao tốc hoặc đường gom trái) – Phạm Hùng đi trung tâm thành phố.

Các phương tiện đi từ phía quốc lộ 6, đường Quang Trung (Hà Đông), Trần Phú (Hà Đông) đi về phía bắc và ngược lại theo hướng: quốc lộ 6, đường Quang Trung (Hà Đông), Trần Phú (Hà Đông) – Nguyễn Trãi - Nguyễn Xiển - đường vành đai 3 trên cao - cầu Thanh Trì - quốc lộ 5 - cầu vượt nút trung tâm quận Long Biên – Lý Sơn – cầu Đông Trù đi về phía bắc.

Các phương tiện từ phía quốc lộ 1, Ngọc Hồi, Pháp Vân - Cầu Giẽ, quốc lộ 5 đi về phía bắc và ngược lại đi theo hướng: quốc lộ 1A hoặc từ quốc lộ 1B – Pháp Vân - vành đai 3 trên cao cầu vượt nút Trung tâm quận Long Biên – Lý Sơn – cầu Đông Trù đi về phía bắc...

Công an Hà Nội cũng khuyến khích cổ động viên, người hâm mộ sử dụng phương tiện giao thông công cộng khi đến cổ vũ thi đấu, lựa chọn hành trình di chuyển phù hợp, hạn chế vào khu vực sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Trận chung kết lượt về diễn ra vào 19h30 ngày 15/12 (thứ bảy) trên sân vận động Mỹ Đình sẽ quyết định đội nào giành chức vô địch giải bóng đá Đông Nam Á. Để đảm bảo an ninh trận chung kết, Công an Hà Nội huy động hàng nghìn cảnh sát ở các đơn vị cảnh sát giao thông, cơ động, trật tự, công an nhiều quận, huyện.