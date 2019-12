Giấy phép lái xe sẽ được cấp đổi qua mạng

Ngành giao thông thí điểm cấp đổi giấy phép lái xe theo dịch vụ công cấp độ 4 tại Hà Nội.

Từ quý 1/2020, người dân thủ đô sẽ không phải đến Tổng cục Đường bộ hay Sở Giao thông Vận tải để làm thủ tục đổi giấy phép lái xe như lâu nay. "Họ có thể thực hiện qua mạng Internet tại nhà, bao gồm khai và nộp hồ sơ, gửi ảnh, đóng lệ phí cấp đổi", ông Lương Duyên Thống, Vụ trưởng quản lý phương tiện người lái (Tổng cục Đường bộ) nói. Cơ quan chức năng rà soát hồ sơ của người xin cấp đổi, nếu hợp lệ sẽ cấp giấy phép lái xe và giao tại nhà theo yêu cầu.

Ông Thống cho hay, để cấp đổi giấy phép lái xe qua mạng, ngành giao thông sẽ phải liên thông dữ liệu với ngành công an để kiểm tra tình trạng vi phạm an toàn giao thông của lái xe, cũng như liên thông với ngành y tế để kiểm tra sức khỏe lái xe trước khi cấp đổi.

Giấy phép lái xe theo mẫu mới có mã hai chiều (QR) phía dưới dòng chữ Bộ GTVT. Đồ họa: Tiến Thành.

Tuy nhiên, hiện dữ liệu của ngành công an về vi phạm của tài xế chưa đầy đủ, còn ngành y tế chưa có dữ liệu về các bệnh viện sẽ khám sức khỏe cho lái xe. Do đó, đại diện Tổng cục đường bộ cho biết, hai ngành công an, y tế sẽ hoàn thiện các dữ liệu trên trong quý 1/2020, sau đó cung cấp đầy đủ thông tin để ngành giao thông thí điểm đổi giấy phép lái xe theo dịch vụ công cấp độ 4 (qua mạng) tại Hà Nội và tiến tới nhân rộng trên cả nước.

Hiện nay ngành giao thông cấp đổi giấy phép lái xe trong nước theo dịch vụ công cấp độ 3. Người dân khai và nộp hồ sơ qua mạng song vẫn phải đến trụ sở cơ quan chức năng chụp ảnh, đóng lệ phí và được nhận giấy phép lái xe sau khoảng 2 giờ làm thủ tục.

Cả nước hiện có hơn 45 triệu giấy phép lái xe môtô và trên 7 triệu giấy phép lái xe ôtô.