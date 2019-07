Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội bị phê bình vì bỏ họp

Ông Nguyễn Trọng Đông vắng mặt tại ba cuộc họp do lãnh đạo Chính phủ và thành phố chủ trì nhưng không báo cáo lý do.

Ngày 24/7, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chỉ đạo phê bình Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Nguyễn Trọng Đông do không thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Nguyễn Trọng Đông. Ảnh: Võ Hải.

Từ cuối tháng 6 đến giữa tháng 7/2019, ông Đông đã vắng mặt không lý do tại ba cuộc họp do lãnh đạo Chính phủ và thành phố chủ trì. Đó là các hội nghị về Luật Quy hoạch do Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì ngày 15/7; Hội nghị của Ban chỉ đạo đổi mới phát triển doanh nghiệp thành phố do Phó chủ tịch Hà Nội Nguyễn Doãn Toản chủ trì ngày 13/7; hội nghị chung tay hành động chống rác thải nhựa trên địa bàn thành phố ngày 28/6.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu ông Nguyễn Trọng Đông kiểm điểm, rút kinh nghiệm và báo cáo kết quả lên UBND TP trước ngày 5/8.

Ông Nguyễn Trọng Đông sinh năm 1969 có bằng Thạc sỹ quản lý công. Ông Đông được bổ nhiệm Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội vào tháng 9/2013 (trước đó ông giữ chức vụ Phó Bí thư quận Long Biên). Tháng 8/2018, ông được bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường.

Võ Hải