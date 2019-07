Gia đình nạn nhân lật thuyền ở đập thủy điện được bồi thường gần 700 triệu đồng

Hơn 1 tháng sau vụ lật thuyền dưới chân đập nước, nhà máy thủy điện ở Nghệ An và gia đình nạn nhân đạt thỏa thuận dân sự.

Ngày 10/7, ông Nguyễn Văn Đồng - Phó Giám đốc nhà máy thủy điện Nậm Nơn (huyện Tương Dương, Nghệ An) cho biết, đơn vị cùng nhân viên liên quan của nhà máy đã đồng ý hỗ trợ 695 triệu đồng cho gia đình có người bị lật thuyền, tử vong ở chân đập hồi tháng 5 vừa qua.

"Đây là thỏa thuận dân sự, không liên quan tới kết luận sau này của cơ quan điều tra về vụ tai nạn", ông Đồng nói.

Cùng ngày, thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu (Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An) cho hay, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính liên quan sự việc trên.

Lực lượng cứu hộ tìm thi thể anh May tại hiện trường. Ảnh: CTV.

Hồi tháng 6, giám đốc Công an Nghệ An đã đến hiện trường, chỉ đạo lực lượng chức năng lập tổ điều tra làm rõ các sai phạm liên quan tới cái chết của nạn nhân. Bước đầu cơ quan chức năng xác định, lúc nhà máy xả nước vận hành thì kíp trực đã không kéo còi cảnh báo theo quy định; còn nạn nhân thì chèo thuyền vào khu vực cấm, có biển cảnh báo.

"Khoản tiền bồi thường là do các bên tự thỏa thuận, công an không chứng kiến. Tính mạng con người là quý nhất, không thể nói bao nhiêu tiền thì hợp lý", ông Cầu nêu quan điểm và cho biết cơ quan điều tra đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố bị can.

Trước đó chiều 23/5, anh Vi Văn May (34 tuổi) cùng em trai Vi Văn Thân (trú xã Xá Lượng, Tương Dương, Nghệ An) chèo thuyền thả cá dưới chân đập thủy điện Nậm Nơn (huyện Tương Dương) thì bất ngờ thuyền lật.

Phát hiện tai nạn, một số người cứu được anh Thân, còn anh May bị nước cuốn trôi. Sau hai giờ, thi thể nạn nhân được tìm thấy cách vị trí thuyền lật khoảng 30 m.

Gia đình nạn nhân cho rằng nguyên nhân lật thuyền là "do nhà máy đã mở cửa xả nước, không thông báo nên hai anh em May không kịp ra khỏi khu vực nguy hiểm".