Gặp nạn khi khai thác than, hai công nhân tử vong

Công ty cổ phần than Mông Dương nằm trên địa bàn phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả. Ảnh: Minh Cương

Khoảng 13h ngày 26/11, công nhân Phạm Văn Lân (24 tuổi, quê Nam Định) được giao nhiệm vụ thông tải, rót than tại vỉa K.8 Vũ Môn (Công ty cổ phần than Mông Dương). Trong quá trình làm việc, anh Lân bị đá trong tuyến phỗng rót than văng vào người, đơn vị lập tức đưa nạn nhân đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả nhưng không qua khỏi.

Cùng ngày, trên địa bàn phường Mông Dương, công nhân Phạm Trọng Nhật (24 tuổi, quê Nam Định) đang làm thuê cho Công ty Thiên Nam với nhiệm vụ hướng dẫn ôtô chở thải than đổ xuống bãi, không may bị xe chở thải đổ trúng người chôn vùi trong đống thải than dẫn đến tử vong.

Minh Cương