Gần 100 người tìm kiếm vợ chồng đánh cá mất tích trên sông

Sáng 17/7, ông Nguyễn Văn Đông (66 tuổi) cùng vợ là bà Trần Thị Lợi (60 tuổi) đi thuyền nan ra sông Lam (đoạn qua huyện Anh Sơn, Nghệ An) để thả lưới mưu sinh.

Hơn 8h, người dân địa phương phát hiện chiếc thuyền của vợ chồng ông Đông đang nổ máy nằm dạt ở bờ, trên thuyền không có người mà chỉ còn chiếc điện thoại di động của ông Đông. Cho rằng vợ chồng chủ thuyền bị rơi xuống sông, lực lượng chức năng tìm kiếm trên quãng sông dài 5 km theo hạ du nhưng không có kết quả.

Chiều cùng ngày, đại diện UBND xã Vĩnh Sơn (huyện Anh Sơn) cho hay gần 100 người gồm bộ đội, công an, dân quân và người thân tiếp tục nỗ lực tìm kiếm hai vợ chồng mất tích.

Ba ngày qua, do ảnh hưởng của vùng xoáy thấp kết hợp với áp cao cận nhiệt đới hoạt động mạnh nên ở Nghệ An có mưa to. Trong ngày 16/7, tổng lượng mưa đo được tại thành phố Vinh là 137 mm; Đô Lương 140 mm; Cửa Hội 158 mm.

Đêm và sáng 17/7, nhiều tuyến đường ở thành phố Vinh như Nguyễn Trãi; Lệ Ninh, Phong Đình Cảng; Chu Văn An bị ngập nước cục bộ, có nơi hơn 30 cm.