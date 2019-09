Đường về miền Tây ùn tắc nhiều nơi

Nhiều người đi xe máy, ôtô từ Sài Gòn về miền Tây nghỉ lễ 2/9 khiến cao tốc TP HCM - Trung Lương và cầu Rạch Miễu thường xuyên ùn tắc.

Đường về miền Tây ùn ứ nhiều nơi Xe ùn tắc tại cao tốc TP HCM - Trung Lương và cầu Rạch Miễu. Video: Hoàng Nam.

Từ 10h ngày 31/8, ôtô nối đuôi trên cao tốc TP HCM - Trung Lương qua trạm thu phí Thân Cửu Nghĩa (Châu Thành, Tiền Giang), kéo dài khoảng 2 km. Do khu vực này có nhiều quán ăn khá lớn dọc quốc lộ, ôtô ra vào thường xuyên, cộng thêm phía trước trạm thu phí có điểm mở dải phân cách để xe chuyển hướng đã làm cho tình trạng ùn tắc thêm nghiêm trọng. Dưới nắng gắt, hàng chục cảnh sát giao thông đã được tăng cường để điều tiết xe cộ.

Ôtô ùn tắc tại trạm thu phí Thân Cửu Nghĩa, Tiền Giang. Ảnh: Hoàng Nam.

"Từ lúc trạm ngưng thu phí, đường lại xuống cấp cộng với lưu lượng xe đông ngày lễ nên chuyện kẹt xe là khó tránh khỏi", anh Huỳnh Thanh Sơn, tài xế nói và cho biết, phải mất hơn một giờ để đi trên cao tốc thay vì 40 phút như mọi khi.

Tại cầu Rạch Miễu phía Tiền Giang, cảnh sát giao thông xuất hiện từ rất sớm điều tiết giao thông, nhưng lượng xe đông, một số ôtô, xe khách lấn vào làn đường dành cho xe máy khiến khu vực chân cầu bị ùn tắc cục bộ.

"Rút kinh nghiệm những năm trước, tôi về sớm một ngày trước lễ để bớt kẹt xe, năm nay từ TP HCM về Bến Tre tôi chỉ chạy mất khoảng 2 giờ", bà Lê Thị Mỹ nói.

Xe máy, ôtô chen chúc nhau qua cầu Rạch Miễu. Ảnh: Hoàng Nam.

Theo nhận định của chính quyền địa phương ba tỉnh Long An, Tiền Giang và Bến Tre, do trong ngày hôm nay, một số công ty vẫn làm bình thường, nên nhiều khả năng trong buổi chiều nay và sáng mai, lượng phương tiện về miền Tây sẽ rất đông.

Dịp lễ năm nay, nhiều địa phương đã chủ động hạn chế nạn kẹt xe. Ba hôm trước, cảnh sát giao thông Bến Tre đã phát 4.000 tờ rơi tại trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu, khuyến cáo người dân hạn chế qua cầu 15h - 20h để tránh kẹt xe.

Tại Long An, ông Phùng Văn On, Ủy viên thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh Long An cho biết, năm trước lượng xe từ miền Đông và TP HCM về miền Tây trên quốc lộ 1A quá đông, dẫn đến tình trạng một số điểm "thắt cổ chai" như cầu Bến Lức bị kẹt xe kéo dài.

Một phụ nữ bế con mệt mỏi chờ xe khách qua cầu Rạch Miễu. Ảnh: Hoàng Nam.

Năm nay, tỉnh này đã sơn sửa lại các biển báo hướng dẫn giao thông, đồng thời phối hợp với cảnh sát giao thông TP HCM điều tiết, hướng dẫn người dân từ miền Đông, TP HCM có thể đi về miền Tây bằng quốc lộ 50 và đường N2 để hạn chế kẹt xe.

Hoàng Nam