Đường tránh quốc lộ 1A hằn lún kéo dài

Đoạn đường tránh quốc lộ 1A xuống cấp kéo dài từ xã Kỳ Văn (huyện Kỳ Anh) đến xã Kỳ Nam (thị xã Kỳ Anh). Trên mặt đường rộng 20 m xuất hiện nhiều ổ gà, vệt lún bánh xe khiến bê tông nhựa lồi lõm ở cả hai chiều; nhiều đoạn nhựa dồn ứ cao 4 đến 7 cm và kéo dài gần 10 m.

Tại đoạn qua cầu Khe Lau (phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh), các mảng bê tông ở vị trí khe co giãn mặt cầu bị nứt, vỡ tung và để lộ nhiều thanh sắt hoen gỉ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông.

Theo các tài xế, tình trạng mặt đường hằn lún xuất hiện gần một năm qua. Nhà thầu đã nhiều lần cho người sửa chữa, rải thảm nhựa; song do sửa chữa chắp vá nên đoạn đường trở nên nham nhở, vệt hằn mới đè lên vệt lún cũ, gần đây công trình xuống cấp nghiêm trọng hơn trước.

"Đi qua đoạn đường trên tôi cảm thấy xe bị tròng trành khi bánh đè lên những vệt hằn lún", tài xế Nguyễn Văn Tài (36 tuổi, trú Quảng Bình), nói.

Ông Võ Trường Giang, Chi cục trưởng Quản lý đường bộ II.3 (Cục Quản lý đường bộ II) cho biết, dự án được hoàn thành và đưa vào sử dụng từ tháng 1/2015, hết hạn bảo hành tháng 7/2019. "Chi cục đã nhiều lần gửi văn bản yêu cầu khắc phục, nhưng đường hư hỏng chưa sửa chữa xong nên nhà thầu chưa thể bàn giao cho cơ quan quản lý", ông Giang nói.

Theo ông Giang, chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án An toàn giao thông (Bộ Giao thông Vận Tải) sẽ chịu kính phí sửa chữa; phương án cải tạo có thể là cạo bóc các đoạn đường hư hỏng để rải thảm; dự kiến triển khai trong tháng 12.

"Khi nào chủ đầu tư và nhà thầu sửa chữa xong, đơn vị sẽ đi đánh giá, sau đó báo cáo lên cấp trên, đề nghị xem xét nghiệm thu", ông Giang nói.

Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn đường tránh thị xã Kỳ Anh dài 33 km, tổng mức đầu tư hơn 1.200 tỷ đồng, do Ban quản lý dự án An toàn giao thông (Bộ Giao thông Vận tải) làm chủ đầu tư, hai công ty xây dựng có trụ sở ở Ninh Bình và Nghệ An thi công.