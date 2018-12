Đường Hồ Chí Minh qua Quảng Bình ngập 3m

Mưa to khiến đường Hồ Chí Minh nhánh đông qua Quảng Bình ngập đến 3 mét. Ảnh: Chi cục quản lý đường bộ 2.3

Ngày 14/10, ông Võ Trường Giang, Chi cục trưởng quản lý đường bộ 2.3 cho hay, 3 km đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Thượng Hóa (Minh Hóa, Quảng Bình) bị ngập sâu đến 3 m.

"Vào 16h hôm qua, mưa rất to khiến đoạn này ngập khoảng 50 cm và tiếp tục dâng trong đêm. Trời còn mưa to nên dự kiến nước còn dâng", ông Giang nói.

Nhà chức trách đã tổ chức phân luồng từ xa để đảm bảo giao thông, phương tiện từ phía nam xuống quốc lộ 1A, từ phía bắc rẽ xuống quốc lộ 12C.

Lực lượng chức năng phân luồng giao thông từ xa. Ảnh: Báo Giao thông

Cùng ngày, mưa lớn khiến đường sắt Bắc Nam bị chia cắt đoạn qua Quảng Bình. Nước sông Gianh lên cao khiến sạt lở mái ta luy âm nền đường sắt Bắc Nam tại vị trí cách ga Lệ Sơn (huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) khoảng 1 km về phía bắc. Điểm sạt lở dài 90 mét, sâu hơn 10 mét.

Việc chạy tàu qua cung đường này tạm chia cắt, lực lượng chức năng điều động 170 cán bộ, công nhân tập trung khắc phục sự cố.

Theo bà Phùng Thị Lý Hà, Giám đốc Công ty Vận tải hành khách Hà Nội, đoàn tàu SE 19 bị mắc kẹt giữa khu vực xói lở gần ga Lệ Sơn, các lực lượng tại chỗ đang xử lý vị trí bị xói lở để đưa đoàn tàu về ga. Toàn bộ 132 hành khách trên tàu SE 19 chờ đợi tại ga Lệ Sơn, chờ thông đường sắt, được phục vụ ăn uống trong ga.

Chiều tối 14/10, các chuyến tàu khởi hành tại ga Hà Nội bình thường, vì thời gian đến Quảng Bình khoảng 10 giờ, thời điểm này có thể đã thông tuyến đường sắt.

Tổng cộng có 8 đoàn tàu khách, 4 đoàn tàu hàng đang phải tạm dừng tại các ga rải rác trên tuyến đường sắt Bắc Nam. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam có công điện yêu cầu các đơn vị chức năng triển khai khắc phục thiệt hại mưa lũ, rút ngắn thời gian dừng tàu.

Đường sắt Bắc Nam bị ngập nước. Ảnh: Báo Giao thông

Theo báo cáo từ Ban chỉ huy phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn TP Đồng Hới, trong ngày 14/10 tình trạng ngập úng diễn ra ở toàn bộ 16 xã, phường trên địa bàn, trong đó một số địa phương ngập nặng như: Lộc Ninh, Thuận Đức, Đồng Sơn, Đức Ninh…

Đường Trần Quang Khải, TP Đồng Hới ngập trong nước. Ảnh: Báo Quảng Bình

Chiều tối 14/10, các trục đường giao thông TP Đồng Hới ngập sâu mức kỷ lục, có nơi trên 0,5 m; tại phường Đồng Sơn, 70 căn nhà thuộc tổ dân phố 9 bị ngập, có nhà ngập sâu đến mái, nhà chức trách đã tổ chức di dời dân đến nơi an toàn.

Nước ngập trên đường phố TP Đồng Hới. Ảnh: Báo Quảng Bình

Áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền các tỉnh các tỉnh bắc miền Trung những ngày qua gây mưa to đến rất to, trong đó Quảng Bình, Quảng Trị có nhiều thiệt hại do mưa lớn, gió lốc, nước từ thượng nguồn đổ về.

Giao thông qua đường Hồ Chí Minh ngưng trệ có thể gây áp lực lớn cho quốc lộ 1A.

Xem thêm:

Nước lũ tràn ngập vùng trũng Thừa Thiên Huế

300 nhà dân ở Quảng Trị bị lốc xoáy tốc mái, sập đổ

Hàng trăm cây xanh ở Huế bị gió quật gãy đổ

Hoàng Táo - Đoàn Loan