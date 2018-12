Nhiều ngôi nhà ở những đoạn này thấp hơn so với mặt đường hơn một mét. Theo lãnh đạo Ban quản lý dự án hạ tầng Tả Ngạn, đường thấp do lịch sử để lại. Phương án thi công đã tính đến việc không để mặt đường quá thấp và quá cao so với nhà dân, nhưng vẫn không thể tránh khỏi.