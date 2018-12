Dừng đột ngột, ôtô chở 3 người Trung Quốc bị xe tải húc

Ôtô chở 3 người Trung Quốc hư hỏng sau khi bị xe tải húc văng. Ảnh: Hải Hiếu

Chiều 28/7, ôtô chở hai người đàn ông và cô gái người Trung Quốc chạy trên Quốc lộ 1, hướng từ vòng xoay An Lạc về ngã tư An Sương (TP HCM) trong cơn mưa nặng hạt. Đến đoạn giao với đường số 55, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, ôtô đột ngột dừng khiến xe tải loại 15 tấn chạy cùng chiều đâm mạnh vào đuôi.

Ôtô bị húc văng 5 m, lao qua làn xe máy, ép chặt vào vỉa hè, vỡ kính chắn gió phía sau, đuôi móp méo. Ba người Trung Quốc la hét, kêu cứu bên trong.

"Do chúng tôi vừa đi vừa tìm đường nên chạy quá lối rẽ, dừng lại đột ngột để chuyển hướng nhưng không may bị nạn. Cũng may mọi người không ai bị thương", tài xế ôtô cho hay.

Ảnh: Hải Hiếu

Công an TP HCM đang xử lý vụ việc.

Hải Hiếu