Dùng biển số giả, cán bộ công an bị tước giấy phép lái xe ba tháng

Cán bộ công an liên quan vụ tai nạn chết người lái ôtô biển giả

Ngày 21/3, Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, vừa ra quyết định xử phạt hành chính gần 11 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng đối với anh Phạm Cao Hoàng (cán bộ Công an Hà Tĩnh).

Anh Hoàng vi phạm 5 lỗi: Không chấp hành hiệu lệnh chỉ dẫn của biển báo hiệu giao nhau với đường ưu tiên; không mang theo giấy đăng ký xe; điều khiển xe biển số giả khi chạy trên đường; điều khiển ôtô hết hạn kiểm định; xe không có bảo hiểm.

Các mức phạt đối với các lỗi tương ứng từ 150.000 đồng đến 5 triệu đồng. Tổng cộng số tiền phạt anh Hoàng phải nộp gần 11 triệu đồng.

Ôtô anh Hoàng điều khiển. Ảnh: Đ.H

Theo hồ sơ, khoảng 12h ngày 16/2, anh Hoàng lái ôtô 5 chỗ biển Hà Tĩnh chạy trên quốc lộ 15A, khi qua xã Phú Lộc (Can Lộc) thì va chạm với ông Nguyễn Sỹ Ngụ (74 tuổi) đang đạp xe từ đường làng ra. Tai nạn khiến ông Ngụ ngã xuống đường, tử vong sau vài ngày do tụ máu não. Đèn trước ôtô vỡ, xe đạp hư hỏng.

Sau tai nạn, anh Hoàng lái xe đi vài trăm mét, một vài người đi đường đã đuổi theo, yêu cầu dừng lại. Giữa anh Hoàng và người dân xảy ra mâu thuẫn. Công an huyện Can Lộc sau đó lập biên bản, đưa người và phương tiện về trụ sở làm việc.

Hai buổi thực nghiệm hiện trường ngày 18-19/2, thấy ôtô thay biển số khác, đặt không đúng vị trí gây tai nạn, người nhà ông Ngụ đã phản ứng. Họ cho xe chở cọc sắt đến dựng rạp giữa quốc lộ 15A, đưa nhà tang bằng giấy đến.

Dựng rạp giữa quốc lộ yêu cầu làm rõ vụ tai nạn chết người

Người nhà nạn nhân dựng rạp giữa quốc lộ hôm 19/2.

Công an huyện Can Lộc kết luận, quá trình thực nghiệm hiện trường cho thấy, ông Ngụ đi từ trong đường làng ra đã rẽ trái, loạng choạng đâm vào ôtô của anh Hoàng. Ông Ngụ rẽ trái là sai làn, nếu rẽ phải mới đúng luật. Nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông thuộc về nạn nhân nên công an không khởi tố vụ án.

Sau sự việc, anh Hoàng đã đến gặp gia đình, hỗ trợ tiền và xin được đi lại. Người nhà nạn nhân cũng đồng ý với thiện chí này.

Anh Hoàng là cán bộ Trung tâm huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ Công an Hà Tĩnh, cấp hàm thượng úy.