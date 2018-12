Đón đợt rét mới, miền Bắc có nơi 5 độ C

Hôm nay miền Bắc duy trì kiểu thời tiết nắng hanh, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-21 độ C, cao nhất 26-28 độ C. Hình thái này kéo dài đến hết ngày mai.

Cơ quan khí tượng cho biết, khoảng đêm 5 và sáng 6/12, không khí lạnh mạnh sẽ tràn xuống Bắc Bộ, trời chuyển nhiều mây và mưa nhỏ một vài nơi, nhiệt độ giảm. Tuy nhiên, phải từ đêm 7/12, nền nhiệt mới giảm mạnh, do không khí lạnh kết hợp với một hình thái khác gây hiện tượng ít mây.

Nhiệt độ miền Bắc những ngày tới xuống thấp vào đêm và sáng sớm, còn ban ngày tăng nhẹ. Ảnh: Ngọc Thành.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt này phổ biến 13-15 độ C ở đồng bằng; trung du và vùng núi 10-12 độ C; vùng núi cao như Sa Pa (Lào Cai), Đồng Văn (Hà Giang), Tam Đảo (Vĩnh Phúc), Ngân Sơn (Bắc Kạn), Mẫu Sơn (Lạng Sơn) chỉ 5-8 độ C.

Đặc điểm của đợt rét này là nhiệt độ chênh lệch lớn giữa ngày và đêm. Thời gian rét chỉ tập trung vào nửa đêm và sáng, ban ngày do có nắng nên nhiệt độ cao nhất 23-24 độ C. Hiện tượng khô hanh quay trở lại, là tác nhân gây nên các bệnh hô hấp ở người già và trẻ nhỏ.

Tại miền Trung, hoạt động của đới gió đông bắc kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao tiếp tục gây mưa, đặc biệt từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định. Mưa cũng xảy ra ở Nam Bộ do hoạt động của rãnh áp thấp trên khu vực phía nam nhưng lượng không lớn.

Phạm Hương