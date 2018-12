Doanh nghiệp phải chi 64 triệu đồng khi làm thủ tục xây dựng

5 nhiệm vụ ưu tiên xây dựng Chính phủ điện tử

Sáng 17/8, Văn phòng Chính phủ lần đầu tiên công bố báo cáo chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính (APCI 2018).

Đây là sản phẩm từ quá trình khảo sát, nghiên cứu của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng làm Chủ tịch, cùng các Phó chủ tịch là ông Trương Gia Bình - Chủ tịch Tập đoàn FPT; ông Nguyễn Văn Thân - chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa; ông Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng Chính phủ) và nhiều chuyên gia trong nước, quốc tế.

"Báo cáo tập trung vào 8 nhóm thủ tục hành chính quan trọng với doanh nghiệp gồm: Khởi sự doanh nghiệp/đăng ký kinh doanh; thuế; đầu tư; giấy phép, chứng chỉ hành nghề; hải quan; đất đai; môi trường và xây dựng", ông Mai Tiến Dũng nói.

Nhóm thủ tục xây dựng đắt đỏ nhất

Giới thiệu APCI 2018, ông Ngô Hải Phan - Cục trưởng Kiểm soát Thủ tục hành chính (Văn phòng Chính phủ) cho biết báo cáo gồm hai chỉ số thành phần, phản ánh hai loại chi phí chủ yếu mà doanh nghiệp phải chi trả khi thực hiện TTHC. Bao gồm chi phí thời gian và chi phí trực tiếp (tiền) mà doanh nghiệp phải bỏ ra trong suốt quá trình thực hiện TTHC, kể từ khi bắt đầu tìm hiểu về thủ tục cho đến khi hoàn tất.

Theo đó, quán quân của bảng xếp hạng chỉ số APCI 2018 là nhóm TTHC thuế với chi phí tuân thủ hơn 73.000 đồng; thời gian thực hiện trung bình của doanh nghiệp cho một thủ tục trong nhóm này chỉ là 2,9 giờ làm việc.

"Đây là một trong những nhóm thủ tục được Ngân hàng Thế giới vinh danh trong báo cáo đánh giá môi trường kinh doanh 2018 khi tăng gần 15/100 điểm so với năm 2017, từ 57,99 lên 72,77 điểm. Khoảng cách khác biệt giữa nhóm thủ tục thuế với các nhóm thủ tục khác có thể lý giải bởi những nỗ lực cải cách của ngành thuế dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ", ông Ngô Hải Phan nói.

Đứng sau cùng trong bảng xếp hạng là nhóm thủ tục xây dựng với chi phí tuân thủ hơn 64 triệu đồng (thời gian thực hiện trên 108 giờ), gấp nhiều lần nhóm thủ tục quán quân của APCI 2018.

Mặc dù về chi phí thời gian, nhóm thủ tục này không nằm ở mức cao nhất, nhưng chi phí trực tiếp cao vượt trội đã làm nhóm thủ tục trở nên đắt đỏ bậc nhất. Với mỗi một triệu đồng doanh nghiệp chi trả cho bất kỳ thủ tục nào trong nhóm này, thì 0,93 triệu đồng là chi phí trực tiếp cần để hoàn thành hồ sơ và 0,07 triệu đồng là chi phí thời gian mà doanh nghiệp phải bỏ ra...

Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ có mức chi phí tuân thủ cao nhất

APCI 2018 cũng cho thấy chi phí thực hiện cùng một thủ tục có sự khác biệt giữa các địa phương.

Cụ thể về thủ tục xây dựng, các tỉnh tại vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ có mức chi phí tuân thủ cao nhất, gấp gần 2,3 lần so với mức trung bình trên cả nước. Trong khi đó, mức chi phí tuân thủ tại các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm phía Nam chỉ tương đương 20% mặt bằng chung toàn quốc.

“Chi phí trực tiếp tại các tỉnh trọng điểm Bắc Bộ cao hơn so với các tỉnh trọng điểm phía Nam, đây là căn cứ để các địa phương chấn chỉnh, kể cả công tác cán bộ", ông Ngô Hải Phan nhận xét.

Theo ông Trương Gia Bình và nhiều ý kiến khác tại buổi lễ, báo cáo trên là hồ sơ rất quý báu. Câu hỏi đặt ra: Các bộ, cơ quan, địa phương sẽ sử dụng APCI 2018 ra sao?

“Các cơ quan không nên chỉ nhìn vào các con số, mà còn phải nắm được các chỉ số được thiết kế như thế nào. Thứ hai, rất quan trọng, tại sao nơi này làm tốt mà nơi khác chưa làm tốt, do con người hay do điều kiện vật chất, do lãnh đạo không quan tâm? Từ đó, mới tìm ra được cách thức để kéo giảm chi phí thời gian và tiền bạc cho doanh nghiệp”, ông Trương Gia Bình kiến nghị.

"Tại sao lại có những địa phương làm tốt? Tôi cho rằng do cán bộ. Người đứng đầu cải cách thì địa phương đó cải cách", Bộ trưởng Mai Tiến Dũng bổ sung ý kiến.

Xếp hạng 8 nhóm thủ tục hành chính 1. Thuế: chi phí 73.000 đồng; thời gian thực hiện 2,9 giờ. 2. Khởi sự doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh: 720.000 đồng; 10,4 giờ. 3. Hải quan: 3,5 triệu đồng; 12,1 giờ 4. Đất đai: 4,9 triệu đồng; 84,9 giờ 5. Giấy phép, chứng chỉ hành nghề, điều kiện kinh doanh: 5,2 triệu đồng; 80,8 giờ 6. Đầu tư: 7,9 triệu đồng; 125,4 giờ 7. Môi trường: 46,8 triệu đồng; 218,4 giờ 8. Xây dựng: 64,1 triệu đồng; 108,9 giờ

