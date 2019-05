Dịp nghỉ lễ miền Bắc và Nam có mưa giông

Ngày 30/4-1/5, nắng nóng trên 35 độ xảy ra ở một số tỉnh miền Trung; miền Bắc và Nam có mưa giông, cao nhất khoảng 30-33 độ C.

Cơ quan khí tượng cho biết, từ hôm nay đến thứ năm (23-25/4), do tác động của vùng thấp nóng phía tây, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục nóng 34-37 độ, riêng Tây Bắc Bộ và vùng núi Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh nắng nóng gay gắt 38-40 độ C. Từ khoảng 16h tới đêm, mây giông có thể phát triển, gây mưa rào kèm khả năng lốc, gió giật mạnh ở Hòa Bình, Sơn La và Bắc Trung Bộ.

Từ đêm thứ năm 25/4 đến thứ bảy 27/4, do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể xảy ra mưa giông nhiều nơi. Trong đó đêm 25 và ngày 26/4, Đông Bắc Bộ và các tỉnh như Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa vừa, có nơi mưa to, kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất những ngày này phổ biến 30-33.

Từ chủ nhật 28/4 đến ngày 30/4, miền Bắc mưa giảm, nhiệt độ tăng trở lại, phổ biến 32-35 độ C. Riêng Tây Bắc Bộ và vùng núi Bắc Trung Bộ nắng nóng 34-37 độ C. Trong đêm 30/4 và ngày quốc tế lao động 1/5, miền Bắc nhiều khả năng chịu tác động của không khí lạnh, trời mưa rào và giông, nguy cơ lốc, sét, mưa đá. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 30-33.

Ban đêm nhiệt độ miền Bắc khoảng 25-27 độ C, trừ một số khu vực núi cao trên 1.500 m như Sa Pa (Lào Cai), Sìn Hồ (Lai Châu) chỉ 15-17 độ C.

Mây giông kéo đến Hà Nội trong một buổi chiều tháng 10/2018. Ảnh: Dương Tâm

Từ hôm nay đến thứ bảy 27/4, các tỉnh Trung Bộ từ Quảng Bình đến Bình Thuận duy trì nắng nóng với nhiệt phổ biến 34-37, có nơi 37-39 độ C. Từ khoảng 16h trở đi, mây giông có thể phát triển, gây mưa rào kèm lốc, gió giật mạnh cục bộ ở các tỉnh từ Hòa Bình đến Quảng Ngãi.

Từ chủ nhật 28/4 đến ngày 1/5, nắng nóng diện rộng có dấu hiệu suy giảm ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Thuận, với nhiệt phổ biến 33-36 độ, có nơi trên 37 độ. Nắng nóng chỉ còn ở một vài nơi từ Quảng Nam đến Khánh Hòa.

Nam Bộ và Nam Tây Nguyên từ hôm nay đến thứ bảy 27/4 tiếp tục nắng nóng diện rộng với nhiệt độ phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37. Riêng Bắc Tây Nguyên trời dễ chịu hơn, cao nhất 31-34 độ. Trong thời kỳ này ở miền Đông Nam Bộ và Tây Nguyên có khả năng xảy ra mưa rào và giông cục bộ vào buổi chiều.

Từ chủ nhật 28/4 đến ngày 1/5, nắng nóng ở Nam Bộ và Nam Tây Nguyên suy giảm, nhiệt độ cao nhất trong ngày còn khoảng 31-35. Mưa giông có xu hướng gia tăng vào chiều tối, kèm theo nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cả ba miền Bắc - Trung - Nam đang trải qua nắng nóng. Riêng Tây Bắc Bộ, vùng núi phía Bắc và Trung Trung Bộ nắng nóng gay gắt trên 38 độ C. Một số nơi trên 41 độ như: Mường La, Phù Yên (Sơn La) 42 độ; Hòa Bình 41 độ (cao hơn mức lịch sử năm 2016 là 40,5 độ); Con Cuông, Tương Dương (Nghệ An) 42 độ; Hương Khê (Hà Tĩnh) 43 độ (cao hơn mức lịch sử năm 2007 là 42 độ), Tuyên Hóa (Quảng Bình) 43 độ (cao hơn mức lịch sử là 41,4 độ năm 2007).