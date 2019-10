Điện lực miền Bắc đặt nhiều mục tiêu nhân kỷ niệm 50 năm

Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) hướng tới đổi mới toàn diện với mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá, nâng cao chất lượng phục vụ tới khách hàng.

2019 là năm EVNNPC kỷ niệm 50 ngày thành lập. Theo lãnh đạo doanh nghiệp, đây là dấu mốc quan trọng để đánh giá lại giai đoạn vừa qua và đặt những cột mốc tiếp theo.

Theo đó, trong 4 năm đầu của giai đoạn 5 năm từ 2016 đến 2020, Tổng công ty đạt được nhiều thành tích như sản lượng điện thương phẩm đạt 64,27 tỷ kWh năm 2018 tăng trưởng 12,1%, vượt 370 triệu kWh so với kế hoạch giao. Công tác quản lý áp giá bán điện thực hiện theo dõi và quản lý trên hệ thống máy tính đảm bảo việc quản lý giá điện chặt chẽ, khoa học và đúng thành phần.

Ứng dụng khoa học công nghệ vào quản lý, vận hành điện.

EVNNPC cũng đã tăng cường đầu tư cải tạo lưới điện; bổ sung nhiều tuyến đường dây, trạm biến áp mới; loại bỏ, thay thế cấp điện áp thấp. Cho đến nay, lưới điện trung hạ áp của toàn đơn vị chỉ còn 4 cấp điện áp: 35, 22, 10 và 6kV. Trong đó, lưới điện 35kV chiếm vai trò quan trọng trong cung cấp điện cho các Công ty Điện lực. Lưới điện 22kV mới cung cấp cho khu vực thành phố, thị xã, thị trấn, thị tứ, các khu vực ven đô đông dân cư và các khu công nghiệp. Năm 2018, EVNNPC đã hoàn thành chỉ tiêu tổn thất điện năng EVN giao với tỷ lệ tổn thất điện năng/KH ở mức 5,1/5,5%.

Công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả do thiên tai (mưa, bão, lũ...) được đảm bảo, hạn chế được nhiều thiệt hại, sớm đưa lưới điện vào vận hành an toàn, ổn định đảm bảo sản xuất, an ninh, chính trị tại 27 tỉnh thành phố miền Bắc.

Với chương trình điện khí hoá và chương trình nông thôn mới, EVNNPC tiếp tục tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn, đầu tư cải tạo đường dây, quản lý, bán điện trực tiếp đến các hộ dân....

Điện khí hoá và chương trình nông thôn mới được hoàn tất tại nhiều tỉnh thành vùng núi phía Bắc.

Một trong những bước chuyển lớn của EVNNPC là dịch vụ khách hàng, với phương châm "dễ tiếp cận - dễ tham gia - dễ giám sát". Nhiều mục tiêu được đặt ra trong cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin. Ví dụ, đối với thủ tục cấp điện cho khách hàng đấu nối lưới trung áp chỉ còn 2 bước với thời gian giải quyết dưới 6 ngày.

Chỉ số tiếp cận điện năng được cải thiện đáng kể, góp phần đưa chỉ số tiếp cận điện năng của Việt Nam tăng tới 129 bậc, đứng thứ 27 trong xếp hạng của Ngân hàng Thế giới.

EVNNPC thực hiện nhiệm vụ cung cấp điện an toàn cho 27 tỉnh/thành phía Bắc.

"Mục tiêu lớn nhất của chúng tôi, là chúng tôi đo lường mọi thứ bằng năng suất lao động, độ hài lòng của khách hàng. Chúng tôi đang phấn đấu trở thành doanh nghiệp có năng suất lao động tương đương với các nước trong khu vực và độ hài lòng khách hàng đạt điểm giỏi, trên 8 điểm" – Bà Đỗ Nguyệt Ánh, Tổng giám đốc EVNNPC, chia sẻ.

Gia Hoàng