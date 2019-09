Đề xuất không sáp nhập hai phường ở phố cổ

Hà NộiChính quyền đề xuất chưa gộp hai phường Hàng Bạc, Hàng Đào dù đây là hai đơn vị thuộc diện phải sáp nhập do quy mô dân số và diện tích không đạt tiêu chí.

UBND TP Hà Nội vừa báo cáo Bộ Nội vụ về phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Theo đó, hiện Hà Nội có 30 đơn vị hành chính cấp huyện (12 quận, 17 huyện, 1 thị xã) và 584 đơn vị hành chính cấp xã (177 phường, 386 xã và 21 thị trấn). Qua rà soát, không có đơn vị hành chính cấp huyện nào trong diện phải sắp xếp (sáp nhập) trong giai đoạn 2019-2021.

Cấp xã có 12 đơn vị thuộc diện phải sắp xếp (sáu phường, sáu xã) do cả hai tiêu chí về diện tích tự nhiên, quy mô dân số đều dưới 50% so với quy định. Quận Hoàn Kiếm có hai phường (Hàng Bạc, Hàng Đào); quận Hai Bà Trưng có bốn phường (Nguyễn Du, Bùi Thị Xuân, Ngô Thì Nhậm, Phạm Đình Hổ); cấp huyện ở Phúc Thọ có ba xã (Cẩm Đình, Phương Độ, Vân Hà), Mỹ Đức có một xã (Mỹ Thành), Thanh Oai một xã (Kim An), Phú Xuyên một xã (Thụy Phú).

Tuy nhiên, TP Hà Nội đề xuất chưa sắp xếp phường Hàng Bạc, Hàng Đào trong giai đoạn 2019 – 2021. Phường Hàng Đào có diện tích 0,07 km, dân số trên 6.000 người. Phường Hàng Bạc có diện tích và dân số nhỉnh hơn lần lượt là 0,09 km và hơn 6.600 người.

Lý giải cho đề xuất trên, TP Hà Nội cho rằng, Hoàn Kiếm là quận trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế và văn hóa của thành phố. Các phường Hàng Bạc, Hàng Gai, Hàng Đào... là những phường lưu giữ văn hóa đặc sắc phố nghề; đồng thời là điểm lưu giữ truyền thống hội tụ nhân tài bách nghệ khắp bốn phương tạo nên tinh hoa văn hóa của khu phố cổ.

Hai phường Hàng Đào, Hàng Bạch thuộc quận Hoàn Kiếm. Ảnh: Giang Huy.

Với các đơn vị còn lại, tại quận Hai Bà Trưng, sẽ sáp nhập phường Nguyễn Du với phường Bùi Thị Xuân và một phần diện tích đất tự nhiên, dân số của phường Ngô Thì Nhậm (mặt phố Huế từ số nhà 52 đến số nhà 214).

Cùng đó, Hà Nội sẽ sáp nhập phần diện tích tự nhiên và dân số còn lại của phường Ngô Thì Nhậm (từ mặt phố Huế từ số nhà 52 đến số nhà 214) với phường Phạm Đình Hổ.

Với huyện Phúc Thọ, Hà Nội đề xuất sáp nhập xã Phương Độ với xã Sen Chiểu; xã Cẩm Đình với xã Xuân Phú; xã Vân Hà với xã Vân Nam. Tại huyện Phú Xuyên, sẽ sáp nhập xã Thụy Phú với xã Văn Nhân.

Ngoài ra, tại huyện Thanh Oai, Hà Nội chưa sáp nhập xã Kim An do các khu vực dân cư của xã này cách xa xã, thị trấn khác cùng huyện, nếu sáp nhập sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong công tác quản lý và chỉ đạo điều hành của chính quyền cơ sở.

Tại huyện Mỹ Đức, thành phố cũng đề nghị chưa sáp nhập xã Mỹ Thành do các khu vực dân cư của xã này có vị trí địa lý biệt lập, không giáp ranh với các xã liền kề.

Sau khi sắp xếp, Hà Nội còn 578 đơn vị hành chính cấp xã (382 xã, 175 phường và 21 thị trấn), giảm 6 đơn vị hành chính cấp xã (2 phường và 4 xã).

Theo quy định của Ủy ban thường vụ Quốc hội, quy mô dân số của xã là 5.000 người đến 8.000 người trở lên, diện tích từ 30 km2. Với tiêu chuẩn của huyện, ở miền núi, vùng cao dân số 80.000 người, diện tích 850 km 2 trở lên; huyện đồng bằng từ 450 km2; quận từ 35 km2 với dân số ít nhất 150.000 người. Đối chiếu theo quy định trên, cả nước hiện có hơn 200 huyện và trên 6.000 xã có một trong hai tiêu chí diện tích hoặc dân số chưa đạt 50% tiêu chuẩn; khoảng 18 quận, huyện và 637 xã, phường, thị trấn có cả hai yếu tố diện tích và dân số chưa đạt 50% so với tiêu chuẩn.

Võ Hải