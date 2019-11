Đề xuất bổ sung hai trường hợp bị thu hồi biển số xe

Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư Đăng ký xe, trong đó đề xuất hai trường hợp thu hồi biển số từ năm 2020.

Đó là xe phải thu hồi biển số theo yêu cầu của cơ quan đăng ký xe; xe đã đăng ký, cấp biển số, khi có quyết định điều chuyển, bán, cho, tặng xe.

Giải thích về việc đề xuất cho phép cơ quan đăng ký xe có quyền yêu cầu thu hồi biển số xe, đại diện Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an cho biết trường hợp này để phòng ngừa và lường trước những vấn đề về mất an ninh trật tự. Theo đó, người sở hữu xe vi phạm nghiêm trọng đến an toàn giao thông và an ninh trật tự thì cơ quan đăng ký có thể áp dụng biện pháp thu hồi biển số.

Với trường hợp xe đã bán, cho tặng xe biển số bị thu hồi, đại diện Cục CSGT cho hay, việc này để tránh trường hợp chiếc xe đã bán cho chủ mới nhưng biển số vẫn đứng tên chủ cũ. Khi vi phạm cảnh sát sẽ rất mất thời gian hoặc khó xử lý qua hệ thống camera vì biển số không chính chủ.

Theo quy định hiện, có 7 trường hợp xe bị thu hồi biển số gồm: Xe hỏng không sử dụng được hoặc xe bị phá hủy do nguyên nhân khách quan; xe tháo máy, khung để thay thế cho xe khác; xe bị mất cắp, chiếm đoạt không tìm được, chủ xe đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe; xe tạm nhập của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài tái xuất hoặc chuyển nhượng tại Việt Nam; xe được miễn thuế nhập khẩu, nay chuyển nhượng sang mục đích khác; xe đăng ký tại các khu kinh tế - thương mại đặc biệt hoặc khu kinh tế cửa khẩu quốc tế theo quy định của Chính phủ khi tái xuất hoặc chuyển nhượng vào Việt Nam.