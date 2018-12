Đề nghị miễn nhiệm Phó chủ tịch Hội đồng Quốc phòng an ninh

Chính phủ có 3 Phó thủ tướng, 18 bộ trưởng mới

Theo tờ trình, Chủ tịch nước Trần Đại Quang trình Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm ba thành viên gồm Phó chủ tịch Nguyễn Tấn Dũng và hai Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh gồm các ông Nguyễn Sinh Hùng, Phùng Quang Thanh.

Theo quy định của Hiến pháp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang là người thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh.

Hội đồng Quốc phòng an ninh đầu nhiệm kỳ (năm 2011) do Chủ tịch nước Trương Tấn Sang là Chủ tịch Hội đồng, Phó chủ tịch là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, các uỷ viên gồm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang và Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh.

Nguyên thủ tướng, Phó chủ tịch Hội đồng Quốc phòng an ninh Nguyễn Tấn Dũng. Ảnh: Giang Huy

Cũng trong phiên làm việc chiều 9/4, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân trình Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia do việc phân công, bố trí nhân sự một số cơ quan nên Hội đồng cần kiện toàn để đảm bảo hoạt động.

Danh sách đề nghị miễn nhiệm gồm có 14 người, trong đó có hai Phó chủ tịch và 14 uỷ viên. Cụ thể:

Phó chủ tịch:

1. Ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng

2. Bà Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó chủ tịch nước

Uỷ viên

1. Ông Trần Đại Quang, Chủ tịch nước

2. Ông Huỳnh Ngọc Sơn, nguyên Phó chủ tịch Quốc hội

3. Ông Tô Huy Rứa, nguyên Trưởng ban Tổ chức trung ương

4. Ông Ngô Văn Dụ, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

5. Ông Phùng Quang Thanh, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng

6. Bà Nguyễn Thị Nương, nguyên Trưởng Ban Công tác đại biểu

7. Ông Nguyễn Thái Bình, nguyên Bộ trưởng Nội vụ

8. Ông Nguyễn Bắc Son, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

9. Bà Nguyễn Thị Thanh Hoà, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

10. Ông Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam

11. Ông Nguyễn Quốc Cường, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam

12. Ông Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Sau khi nghe tờ trình, các đại biểu thảo luận ở Đoàn về phê chuẩn đề nghị việc miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng quốc phòng, an ninh.

Quốc hội sẽ phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội vào ngày 11/4.

Hoàng Thuỳ - Võ Hải