Đề nghị báo cáo việc luân chuyển cán bộ ở dự án nghìn tỷ 'đắp chiếu'

Sáng 15/6, cho ý kiến về báo cáo tình hình thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2015, Ủy ban Tài chính và Ngân sách khẳng định vẫn còn có một số dự án sử dụng ngân sách nhà nước lãng phí, hiệu quả kém.

Ủy ban này dẫn ra các ví dụ cụ thể như: dự án đường sắt cao tốc Cát Linh - Hà Đông thi công chậm chạp so với mục tiêu ban đầu, chi phí xây dựng đội lên cao so với dự toán, gây lãng phí tiền, tài sản nhà nước, an toàn lao động. Dự án Bảo tàng Hà Nội qua gần 5 năm hoạt động hiệu quả sử dụng rất thấp. Dự án mở rộng Nhà máy gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2 trên 8.000 tỷ đồng vẫn “đắp chiếu” sau gần 10 năm triển khai...

“Cần báo cáo rõ, cụ thể với Quốc hội các tổ chức, cá nhân làm tốt cũng như có sai phạm, gây thất thoát, lãng phí để biểu dương, khen thưởng kịp thời và xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đặc biệt là trách nhiệm người đứng đầu”, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và Ngân sách Nguyễn Đức Hải nói.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga, bên cạnh dự án nhà máy gang thép Thái Nguyên, dư luận trong mấy tháng gần đây cũng “nóng” với nhiều dự án nghìn tỷ khác là: Nhà máy đạm Ninh Bình; nhà máy sợi Đình Vũ; nhà máy xăng sinh học ethanol…

“Ủy ban Tài chính và Ngân sách cần lên danh sách, yêu cầu báo cáo về các dự án này, trong đó có việc đề bạt, bổ nhiệm cán bộ. Những người có trách nhiệm ở đây hiện đã được luân chuyển đi đâu, làm gì, khi để tình trạng lãng phí nhiều như thế?”, bà Nga đặt vấn đề.

Công khai việc sử dụng xe công

Về mua, sử dụng xe công, Chính phủ cho biết năm 2015 các bộ ngành, địa phương đã mua mới 611 ôtô với tổng nguyên giá 603 tỷ đồng (khối Trung ương mua sắm 69 xe; khối địa phương mua sắm 542 xe).

Đến nay, sau khi thực hiện Quyết định về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng ôtô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, dự kiến số ôtô phục vụ công tác chung dôi ra khoảng 7.000. Số xe này sẽ được chuyển cho các cơ quan, đơn vị còn thiếu xe so với tiêu chuẩn, định mức hoặc bán, thanh lý thu tiền nộp ngân sách nhà nước.

Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Đức Hiền. Ảnh: Đình Nam

Trưởng Ban dân nguyện Nguyễn Đức Hiền đề nghị Chính phủ cần báo cáo rõ thêm việc mua, sử dụng xe công. “Tiêu chuẩn, định mức có rồi, nhưng sử dụng có đúng quy định không? Để cho người cấp thấp hơn đi xe tốt hơn là không công bằng. Cần công khai tiêu chuẩn, định mức và việc sử dụng xe công”, ông Hiền nói.

Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu lưu ý xem xét vấn đề lãng phí trong các dự án BOT vì “kê khống chỉ tiêu, định mức xây dựng”.

Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong năm 2015 sẽ được gửi đến các đại biểu Quốc hội tại kỳ họp vào cuối tháng 7 tới đây.

Võ Văn Thành