Đầu tuần miền Bắc có mưa giông

Từ thứ hai đến thứ năm, miền Bắc sẽ có mưa rào và giông, nhiệt độ cao nhất khoảng 29, giảm 4 độ C so với tuần qua.

Do tác động của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao, đêm qua và hôm nay miền Bắc có mưa rào và giông. Một số xã ở Phong Thổ, Mường Tè (Lai Châu) mưa to, chỉ 3 tiếng sáng nay đạt trên 50 mm.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đêm nay và thứ hai 14/10, không khí lạnh tiếp tục dồn xuống, tương tác với nhiễu động gió đông khiến miền Bắc tiếp tục mưa giông nhiều nơi. Các tỉnh vùng núi như Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu cục bộ có mưa to.

Trong ba ngày đầu tuần, Hà Nội và các tỉnh thành Đông Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và giông, một số nơi mưa to. Vịnh Bắc Bộ, bắc biển Đông sẽ có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 5-6, biển động.

Cả cơ quan khí tượng Việt Nam và trang Weather dự báo, nhiệt độ miền Bắc từ đêm thứ hai giảm còn 20-23, vùng núi cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai), Sìn Hồ (Lai Châu) còn 12 độ C. Ban ngày Hà Nội khoảng 29, vùng núi cao chỉ 18 độ C.

Mức nhiệt này duy trì đến hết thứ năm 17/10, sau đó miền Bắc giảm mưa, trời chuyển nắng.

Ảnh: S.T.

Không khí lạnh tràn xuống miền Trung, kết hợp với gió đông trên cao nên ba ngày đầu tuần khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có mưa to và giông, lượng mưa phổ biến 30-70 mm trong 24h, có nơi trên 120 mm. Trang Weather dự báo thành phố Vinh (Nghệ An), Đà Nẵng chỉ 24-29 độ, giảm 2-4 độ so với hôm nay.

Tây Nguyên và Nam Bộ tuần tới tiếp tục ngày nắng, chiều tối có mưa rào một số nơi. Nhiệt độ ở Tây Nguyên cao nhất 32, Nam Bộ 34 độ C.

Miền Bắc đang trong tiết thu, miền Trung trong mùa mưa. Tuy nhiên, nhiệt độ tháng 9 và đầu tháng 10 ở miền Bắc cao hơn so với trung bình nhiều năm, nhiều ngày nắng nóng trên 35 độ C. Miền Trung trừ một vài ngày đầu tháng 9 mưa to gây lũ ở Hà Tĩnh, Quảng Trị, nhìn chung vẫn ít mưa.

Dự báo xa của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nhiệt độ trung bình tháng 10-12 ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế cao hơn trung bình nhiều năm 1-1,5 độ, các nơi khác cao hơn 0,5-1 độ C.

Biển Đông có khả năng xuất hiện 3-5 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó 1-3 cơn ảnh hưởng trực tiếp đất liền Việt Nam, tập trung vào Trung Bộ và Nam Bộ.

Xuân Hoa