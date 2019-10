Đất quốc phòng bị cưỡng chiếm ở Hải Phòng

Biết là đất có chủ hợp pháp nhưng một số người vẫn đưa máy ủi đến phá nhà, quây tôn để cưỡng chiếm rồi rao bán với giá rẻ.

Ngoài các lô đất thuộc khu gia binh của Sư đoàn 371, hàng nghìn m2 đất nông nghiệp thuộc nông trường Thành Tô nằm sát đường World Bank cũng bị cưỡng chiếm, chia lô, xây tường bao, rao bán. Ảnh: Giang Chinh

Chiều 3/10, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng cùng các cơ quan chức năng của TP Hải Phòng, quận Hải An và đại diện Sư đoàn 371 đi kiểm tra tình trạng đất quốc phòng, đất nông nghiệp tiếp giáp với đường World Bank bị lấn chiếm, xây nhà trái phép trên địa bàn phường Thành Tô (quận Hải An).

Báo cáo về thực trạng các lô đất đang bị một số nhóm người cưỡng chiếm trái phép, chủ tịch quận Hải An Phạm Chí Bắc cho biết, các khu đất này không thuộc sự quản lý của địa phương mà thuộc sự quản lý của Sư đoàn 371, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nông nghiệp (đơn vị được giao quản lý đất tại nông trường Thành Tô) và Công ty ICC.

Khu đất gia binh thuộc sư đoàn 371 (quân chủng Phòng không Không quân) chạy dọc đường 3/7, mặt sau giáp đường World Bank được đơn vị này phân lô, cấp cho hơn 100 sĩ quan, công nhân viên quốc phòng làm nhà ở từ năm 1993, nhưng đến nay chỉ có vài gia đình sinh sống, số còn lại đã được chuyển nhượng. Riêng khu đất nông trường Thành Tô bỏ hoang hóa cả chục năm trở lại đây. Khi dự án đường World Bank đi qua khu đất này, một phần bị thu hồi làm đường, diện tích còn lại hai bên đường được chia nhỏ thành các lô có diện tích từ 65 m2 cho tới vài trăm m2, giao cho rất nhiều người...

Trong khi đó, giá đất dọc tuyến đường World Bank đã được đẩy lên 30-40 triệu đồng mỗi m2. Một số nhóm người tranh thủ "nhảy dù" vào khu đất của sư đoàn 371 và phường Thành Tô cách đó khoảng 700 m, cưỡng chiếm bất chấp các chủ đất đã có quây rào tôn hoặc xây nhà tạm trên đất.

Để giải quyết dứt điểm tình trạng này, chủ tịch quận Hải An đề nghị Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, tiếp nhận phần đất mà sư đoàn 371 bàn giao về cho thành phố; đề nghị sư đoàn 371 lập hàng rào bảo vệ những phần đất của mình; các cơ quan bảo vệ pháp luật của thành phố giúp quận rút ngắn quy trình xử lý các công trình xây dựng trái phép, xử lý các nhóm côn đồ, xã hội đen.

Đại diện sư đoàn 371 cho biết thêm, diện tích đất quân sự được Bộ Quốc phòng giao cho sư đoàn quản lý tại địa bàn quận Hải An hơn 200 ha, trong khi tiểu đoàn bảo vệ chỉ có hơn 40 sĩ quan, chiến sĩ. Trước sự việc ngày càng phức tạp, sư đoàn 371 mong muốn thành phố hỗ trợ xây tường bao bảo vệ khu đất, cũng như nhận bàn giao những phần đất mà đơn vị không còn nhu cầu sử dụng về cho thành phố quản lý.

Theo đại tá Lê Nguyên Trường, Phó giám đốc Công an TP, về thẩm quyền, công an không xử lý các vụ việc liên quan đến các vấn đề lấn chiếm đất, xây nhà trái phép, đặc biệt ở đây lại là liên quan đến đất của quân đội. Công an chỉ tham gia xử lý, ngăn chặn khi có sự đề nghị hỗ trợ.

Phó chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Đình Chuyến khẳng định việc để xảy ra tình trạng chiếm đất quốc phòng, chiếm đất của dân là trách nhiệm của chính quyền địa phương. Luật đã quy định rất rõ, việc xâm hại tài sản nhà nước, tài sản công dân, cơ quan nào cũng có trách nhiệm từ ngăn chặn cho đến khởi tố vụ án hình sự. Đối với sự việc diễn ra tại phường Thành Tô, lãnh đạo phường xác định vượt thẩm quyền giải quyết của phường thì phải báo cáo cấp quận.

Sau khi nghe ý kiến của các bên, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng kết luận việc sư đoàn 371 (đơn vị được giao quản lý sử dụng đất) và chính quyền quận Hải An đã chưa quyết liệt trong việc bảo vệ đất đai, tài sản nhà nước được giao quản lý sử dụng và thiếu kiên quyết trong việc xử lý các trường hợp lấn chiếm, xây dựng trái phép xảy ra trên địa bàn.

Để chấm dứt tình trạng nêu trên, ông Tùng yêu cầu các cơ quan thực thi và bảo vệ pháp luật cần xử lý nghiêm các cá nhân, nhóm người lấn chiếm đất, xây dựng trái phép theo kiểu "xã hội đen", "bảo kê" cho vi phạm, ngang nhiên chống đối lực lượng chức năng khi thi hành công vụ; đồng thời yêu cầu UBND quận Hải An khẩn trương có báo cáo cụ thể các trường hợp vi phạm để lãnh đạo thành phố xin ý kiến Thường trực Thành ủy cưỡng chế và giao công an thành phố tập trung lực lượng hỗ trợ công an quận Hải An ngăn chặn, xử lý.

Sau khi cưỡng chiếm, các lô đất được rao bán sang tay với giá 3-5 triệu/m2. Ảnh: Giang Chinh.

Trước đó, ngày 27/9, UBND phường Thành Tô có báo cáo khẩn gửi UBND quận Hải An cho biết, từ tháng 7 đến hết tháng 9, trên địa bàn phường xuất hiện một số nhóm người ngang nhiên tổ chức san ủi, quây tôn để chiếm nhiều lô đất chạy dọc đường 7/3 có mặt sau tiếp giáp với đường World Bank. Khi chính quyền phường Thành Tô và đại diện sư đoàn 371 có mặt giải quyết, khẳng định quyền sở hữu hợp pháp của các lô đất thì nhóm người này yêu cầu chủ nhà phải bồi hoàn số tiền mà họ đã tổ chức đưa người đến, mua vật liệu xây dựng.

Ông Đỗ Văn Đông, Phó chủ tịch phường Thành Tô cho biết, quá trình giải quyết sự việc, ngăn chặn các nhóm người mang dao, kiếm phá nhà dân, chiếm đất, bản thân ông và chủ tịch phường Nguyễn Văn Hải liên tục bị đe dọa trực tiếp, gọi điện, nhắn tin khủng bố tinh thần.