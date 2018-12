Đắp bờ bao cứu hồ cá, nam thanh niên bị lũ cuốn

Hồ nuôi cá gia đình anh Phan Văn Kiệt (28 tuổi) ở xã An Hòa, huyện An Lão bị vỡ bờ bao do nước lũ dâng cao. Chiều hôm trước, anh Kiệt dùng bao cát đắp lại bờ, cứu cá ở trong hồ thì trượt chân và bị nước cuốn trôi.

Nhiều người hốt hoảng tìm kiếm, nhiều giờ sau phát hiện thi thể nam thanh niên nằm cạnh hồ cá, đã tử vong.

Chiều hôm qua, em Trần Thị Lệ Thủy (15 tuổi) đi qua cầu Phú Phong ở thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn cũng bị trượt chân rơi xuống sông Kôn. Em bị nước cuốn mất tích, hiện chưa tìm thấy.

Ông Phạm Văn Nam, Chủ tịch UBND huyện An Lão (Bình Định) cho hay, mưa lũ những ngày qua đã khiến nhiều nơi trên địa bàn tỉnh ngập cả mét, đường sá hư hỏng, giao thông ùn tắc...

"Sáng nay, địa phương đã huy động canô đưa bé gái 4 tuổi ở xã An Hòa đi cấp cứu do bị lồng ruột", ông Nam cho biết.

Theo Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, nước lũ dâng cao đã làm hơn 1.000 ngôi nhà ngập sâu; khoảng 3.000 ha lúa bị tàn phá, hư hại.

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã ban hành công điện khẩn chỉ đạo các địa phương chủ động ứng phó mưa lũ.

Tại những nơi bị cô lập, tỉnh yêu cầu địa phương trang bị thuyền phao để phản ứng nhanh, vào khu dân cư di tản dân; túc trực, hỗ trợ các nhu yếu phẩm cho người dân và túc trực 24/24 để ứng phó kịp thời.

