Đại biểu Quốc hội tranh luận về đấu giá biển số đẹp

Việc đấu giá biển số xe đẹp từng được Cục cảnh sát giao thông (CSGT) đề xuất từ năm 1993, tuy nhiên gặp bế tắc vì Luật đấu giá tài sản không đưa biển số xe vào danh mục tài sản đấu giá, khiến các Bộ liên quan không có căn cứ pháp lý để triển khai. Hải Phòng, Bình Thuận, Nghệ An từng "vượt rào" tổ chức đấu giá biển số xe, thu hàng tỷ đồng để hỗ trợ người nghèo và đã bị Bộ Tài chính, Bộ Công an "tuýt còi" vì vướng thủ tục pháp lý. Năm 2008, Cục CSGT tiếp tục đề xuất đấu giá biển số xe, Thủ tướng đã chấp thuận chủ trương và giao các Bộ nghiên cứu triển khai. Hai Bộ Công an và Tài chính đã xây dựng dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn nhưng thông tư sau đó không được thông qua vì vướng Luật đấu giá tài sản. Giữa năm 2017, Bộ Công an đã họp với đại diện các bộ Tài chính, Tư pháp để lấy ý kiến, xây dựng dự thảo đề án đấu giá biển số xe. Một lãnh đạo Bộ Công an khẳng định việc đấu giá quyền sử dụng biển số ôtô nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân, đồng thời tăng tính minh bạch, phòng ngừa tiêu cực trong lĩnh vực này. Tới đầu năm 2018, Cục CSGT tiếp tục đề xuất đấu giá trực tuyến biển số xe ôtô. Một cuộc tranh luận với nhiều ý kiến trái chiều đã diễn ra sau đó.