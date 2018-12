Đại biểu Quốc hội muốn sớm 'trả món nợ' Luật biểu tình

Tiếp tục lùi dự án luật biểu tình

Đề xuất sớm đưa dự án Luật biểu tình vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội là ý kiến của nhiều đại biểu tại phiên thảo luận sáng 26/7.

Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật Bùi Văn Xuyền cho rằng dự án Luật biểu tình được các đại biểu Quốc hội khóa 13 và dư luận rất quan tâm, tuy nhiên đến nay Chính phủ lại đề xuất rút ra khỏi chương trình làm luật năm 2016 và không biết đến bao giờ trình ra.

Ông Bùi Văn Xuyền cho biết đại biểu Quốc hội và dư luận rất quan tâm đến dự án Luật biểu tình. Ảnh: Giang Huy.

Theo ông Xuyền, nếu giao Bộ Công an trực tiếp chủ trì soạn thảo Luật biểu tình thì có cái khó vì là cơ quan giúp việc, tham mưu cho Chính phủ về đảm bảo an ninh trật tự mà nội dung luật lại liên quan nhiều đến lĩnh vực đó. Chính phủ nên giao cho Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo Luật biểu tình, Bộ Công an phản biện. "Như thế thì tiến độ xây dựng luật này mới được cải thiện”, đại biểu Xuyền nói.

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa đề nghị Quốc hội đưa dự án Luật biểu tình vào chương trình nghị sự tại kỳ họp thứ 4 (trong năm 2017) và thông qua ở kỳ họp thứ 5 hoặc thứ 6 (trong năm 2018). "Kinh nghiệm quốc tế có nhiều và với trình độ lập pháp của Chính phủ, của Quốc hội Việt Nam hiện nay, chúng ta hoàn toàn có cơ sở để có thể trả món nợ cho nhân dân”, đại biểu Nghĩa nhấn mạnh.

Ông Nghĩa cho rằng biểu tình cần được hiểu theo đúng tinh thần Hiến pháp 2013 là tụ họp hòa bình, gồm tụ họp văn hoá thể thao, du lịch, tụ họp để bày tỏ nhu cầu, chính kiến, nguyện vọng. Tính công khai và tập trung là 2 đặc trưng chủ yếu của quyền này, việc thực hiện quyền biểu tình không được xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người khác, của xã hội và đất nước.

“Chúng ta đã và đang quản lý bằng luật các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, quyền đình công, bãi công, quyền tự do tín ngưỡng, bí mật đời tư… Vậy thì không lý do gì mà không thể và không sớm làm Luật biểu tình để bảo đảm quyền tụ họp hòa bình của nhân dân”, đại biểu Nghĩa nói.

Chốt lại phiên thảo luận, Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho hay, trong chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh của Quốc hội khóa 13 đã đưa dự án Luật biểu tình vào xem xét, cho ý kiến. Nhưng trong quá trình thảo luận còn rất nhiều ý kiến khác nhau và khi Ủy ban Pháp luật thẩm tra cũng chưa có hồ sơ.

“Theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, nếu không đủ hồ sơ, chưa đủ cơ sở thì chúng ta không thể đưa vào chương trình được. Đề nghị Chính phủ khẩn trương chuẩn bị dự án này để có thể đưa vào chương trình khi có đầy đủ thủ tục cần thiết”, Phó chủ tịch Quốc hội nói.

Theo Tờ trình dự kiến điều chỉnh chương trình luật và pháp lệnh do Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định trình bày, dự án Luật biểu tình đã được đưa vào Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 13 để kịp thời thể chế hóa quy định của Hiến pháp năm 2013. Tuy nhiên, do đây là dự án luật khó, lại chưa có thực tiễn, cần có thêm thời gian tiếp tục nghiên cứu, nên đã lùi thời gian trình. Đến nay, Chính phủ đề nghị đưa vào chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 3 và thông qua tại kỳ họp thứ 4, nhưng qua quá trình chuẩn bị cho thấy nhiều vấn đề quan trọng trong dự án vẫn còn ý kiến khác nhau; hồ sơ của dự án chưa đầy đủ. Do đó, chưa đủ cơ sở để báo cáo Quốc hội đưa dự án này vào chương trình.

Võ Hải