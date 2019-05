Đại biểu HĐND huyện bị đình chỉ vì hối lộ đoàn thanh tra

Sau lệnh bắt giam của cơ quan điều tra, ông Tài bị đình chỉ tư cách đại biểu HĐND huyện Thiệu Hoá (Thanh Hoá).

Chiều 13/5, ông Hoàng Văn Toản, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) cho biết, sau khi nhận văn bản từ cơ quan an ninh, Thường trực HĐND huyện đã họp bất thường và thống nhất đình chỉ tư cách đại biểu HĐND huyện khóa 2016 – 2021 của ông Trần Ngọc Tài - Giám đốc Công ty CP Đầu tư xây dựng và dịch vụ thương mại Cường Quý.

Lý do là ông Tài đã bị cơ quan công an khởi tố, bắt giam để điều tra hành vi đưa hối lộ.

"Tất cả thủ tục chúng tôi đã làm xong. Sau này, sai phạm của ông Tài thế nào phải chịu theo quyết định của cơ quan điều tra và toà án nhân dân", ông Toản nói.

Trụ sở Thanh tra tỉnh Thanh Hoá, nơi có 5 cán bộ bị bắt vì tình nghi nhận hối lộ. Ảnh: Lê Hoàng.

Trước đó, ngày 18/4, theo tin báo về thành viên trong đoàn thanh tra tỉnh Thanh Hoá có hành vi đe doạ, tống tiền một cơ quan tại huyện Thiệu Hoá, Cơ quan An ninh điều tra đã bắt quả tang việc giao nhận phong bì có số tiền lớn.

Tại hiện trường, cơ quan điều tra thu nhiều tài liệu và tờ giấy A4 ghi chi tiết số tiền và tên các đơn vị đến "chung chi" cho đoàn thanh tra. Khám nhà riêng và phòng làm việc của thành viên đoàn thanh tra, nhà chức trách thu nhiều phong bì chứa tiền.

Theo nhà chức trách, đoàn thanh tra gồm năm người do ông Lê Mạnh Hà làm trưởng đoàn đang thực hiện thanh tra về ngân sách và đầu tư, xây dựng cơ bản nhiều cơ quan, doanh nghiệp tại huyện Thiệu Hóa.

Ngày 23/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá khởi tố bị can, tạm giam bốn tháng về tội Nhận hối lộ với 5 thành viên đoàn thanh tra gồm: Lê Mạnh Hà (57 tuổi), Nguyễn Thị Cúc (55 tuổi), Nguyễn Hưng (43 tuổi), Dương Văn Bằng (52 tuổi) và Nguyễn Quý Diễn (50 tuổi).

Ngày 11/5 nhà chức trách đã khởi tố thêm hai bị can Nguyễn Gia Hải (46 tuổi, Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Hải Lam); Trần Ngọc Tài (52 tuổi, Giám đốc Công ty CP Đầu tư xây dựng và dịch vụ thương mại Cường Quý) về tội Đưa hối lộ. Hải bị bắt, ông Tài đang điều trị tại bệnh viện nên được tại ngoại.

Doanh nghiệp Cường Quý do ông Tài làm giám đốc được thành lập năm 2008, chuyên thi công san lấp mặt bằng, nhà xưởng, cầu đường, vận tải... Gần đây, công ty này trúng thầu một số dự án công cộng có vốn đầu tư bằng ngân sách ở huyện Thiệu Hoá.