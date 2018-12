Đà Nẵng xem xét lập bệnh viện cai nghiện ma túy

Cuồng sát người tình trong cơn ngáo đá / Giết người vì cho rằng đốt giấy xúc phạm

Ngày 12/11, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ chủ trì hội nghị tăng cường công tác phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm liên quan đến ma túy. Thành phần tham dự ngoài cơ quan chức năng, sở ban ngành, còn có quận, huyện, phường, xã.

Ông Thơ cho biết hội nghị được triệu tập đột xuất để bàn các giải pháp ngăn chặn và giảm thiểu tình trạng người sử dụng ma túy, tiềm ẩn nguy cơ và đã gây ra các vụ án nghiêm trọng trên địa bàn.

"Thời gian qua, Đà Nẵng xảy ra 2 vụ án mạng do người sử dụng ma túy tổng hợp bị ngáo đá hết sức đau lòng. Đây là nguy cơ rất lớn đối với TP Đà Nẵng nếu không có biện pháp phòng chống kịp thời", ông nói.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Ngọc Trường.

Đại tá Nguyễn Văn Chính, Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng, cho biết từ đầu năm đến nay công an bắt giữ hơn 130 vụ, gần 180 nghi can phạm tội về ma túy (nhiều hơn so với cùng kỳ); thu giữ 3,53 kg ma túy tổng hợp...

Cũng từ đầu năm đến nay, thành phố đã lập hồ sơ xử lý 2.190 người nghiện ma túy, trong đó đề nghị tập trung cai nghiện bắt buộc 500 trường hợp. Số người nghiện chuyển sang hoạt động tội phạm về ma túy chiếm tỷ lệ cao, hình thành nhiều đường dây buôn bán ma túy từ các tỉnh về Đà Nẵng tiêu thụ.

Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ cho rằng số vụ án và số người bị bắt còn ít so với thực tế. Tình hình tội phạm ma túy hiện không thể "nói nhỏ nhẹ được nữa mà cần làm táo bạo bởi đang là nguy cơ to lớn đối với Đà Nẵng".

Thành phố phải gấp rút đưa ra cách làm mới để lấy lại lòng tin của nhân dân. "Phải làm gấp, tốn tiền nhiều cũng phải làm. Làm cho các đối tượng buôn bán ma túy sợ và nỗi sợ đó phải lấn át được lợi nhuận từ việc buôn bán kiếm lời rồi hủy hoại thân thể người khác, gây mất an ninh trật tự xã hội", ông Thơ nói.

Bàn về giải pháp, đại tá Trần Phước Hương, Trưởng công an quận Hải Châu, đề xuất lập bệnh viện cai nghiện để kê đơn, bốc thuốc cho những bệnh nhân là người nghiện ma túy. "Bệnh viện cai nghiện sẽ có khu điều trị, cắt cơn, có khoảng đất trồng trọt để sản xuất", ông Hương nêu ý kiến.

Người dân hiếu kỳ tập trung kín khu trọ nơi chị Vân bị Thanh sát hại trong cơn ngáo đá. Ảnh: Ngọc Trường.

Đồng quan điểm, ông Trần Thanh Vân, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng, cho rằng người tâm thần sống trong dân cư đã là nỗi sợ với cộng đồng, người nghiện là người bệnh đặc biệt, có thể giết, cướp để thỏa mãn cơn nghiện. "Phải xác định đây là bệnh viện đặc biệt", ông nói.

Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ đánh giá đề xuất lập bệnh viện cai nghiện là ý tưởng hay. "Làm bệnh viện để người ta cảm thấy không bị giam giữ như khi đưa về trung tâm cai nghiện. Bệnh viện sẽ là nơi để họ nghỉ ngơi, chữa trị và xa hơn là tiến tới việc phải trả tiền để vào bệnh viện", ông nhấn mạnh.

Ông Thơ chỉ đạo các sở ban ngành nghiên cứu và báo cáo các bộ ngành xin cơ chế thực hiện. Trong đó mô hình bệnh viện cai nghiện phải có thiết kế, quy hoạch, trang thiết bị, nhân viên quản lý "để làm sao người ta thấy rằng vướng đến ma túy sẽ vào đó chữa trị".

Trong tháng 10, thành phố Đà Nẵng xảy ra hai vụ án mạng với hành vi giết người man rợ. Đêm 15/10, Lê Tấn Tài (34 tuổi, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) đã sát hại ông Trần Văn Bang (bảo vệ bãi tắm Mân Thái). Thi thể ông Bang khi được tìm thấy không còn nguyên vẹn. Trưa 29/10, thi thể chị Võ Thúy Vân (34 tuổi, quê Quảng Nam) được tìm thấy trong phòng trọ ở quận Liên Chiểu. Nạn nhân bị đánh chết bằng xẻng, phần đầu không còn nguyên vẹn. Công an vào cuộc điều tra và bắt giữ Nguyễn Hoài Thanh (30 tuổi, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng). Thanh là người tình của chị Vân, cả hai mới thuê phòng trọ sống chung thì xảy ra án mạng. Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, hung thủ của hai vụ án mạng đều nghiện ma túy và ra tay giết người trong cơn ngáo đá. Hai nghi phạm đã bị khởi tố, bắt giam về hành vi Giết người.

Ngọc Trường