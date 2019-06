Đà Nẵng xác minh nghi vấn sán chết trong bún cá phục vụ công nhân

Công nhân phát hiện sán chết trong lát cá cam, tuy nhiên mẫu lưu đã hư hại nên cơ quan chức năng không xác minh được.

Ngày 18/6, Ban quản lý an toàn thực phẩm TP Đà Nẵng đã kiểm tra Công ty TNHH An Thạnh (đường Thanh Vinh 4, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu), nơi cung cấp suất ăn có sán trong tô bún cá cho công nhân Công ty TNHH Điện tử Việt Khoa ở Khu công nghiệp Hoà Khánh.

Đại diện Công ty An Thạnh cho biết, khoảng 10h30 ngày 13/6, nhân viên Công ty Điện tử Việt Hoa dùng bữa là món bún cá cam do phía An Thạnh cung cấp thì ba công nhân nhìn thấy sán trong lát cá. Sự việc được báo lên cấp trên. Công ty An Thạnh cử người xuống kiểm tra toàn bộ 900 suất bún cá, phát hiện khoảng 10 lát cá có sán, sau đó đã tạm ngưng phục vụ món bún cá cam, thay bằng cơm và bún chả cá.

Đoàn kiểm tra làm việc với đại diện công ty An Thạnh (bìa phải) sáng 18/6. Ảnh: N.T.

Ông Châu Quang Anh - Giám đốc Công ty An Thạnh cho biết, cá cam công ty này phục vụ công nhân đều được nhập từ Hàn Quốc, qua một đơn vị trung gian ở Hải Phòng. Công ty có lưu mẫu sau khi xảy ra sự việc, nhưng do mẫu không được cấp đông nên đã bị hư hỏng. Số cá cam trong kho cũng đã hết.

Phó ban quản lý an toàn thực phẩm TP Đà Nẵng, ông Nguyễn Tứ nói, qua kiểm tra cho thấy công ty An Thạnh tuân thủ việc chế biến thực phẩm, tuy nhiên công ty này thiếu kinh nghiệm lưu mẫu nên không còn mẫu đưa đi kiểm định. Vụ việc lại xảy ra 5 ngày trước, trong khi thông thường chỉ lưu mẫu trong vòng 24 giờ, vì thế không thể xác định được trong tô bún có sán hay không.

Ông Tứ đề nghị công ty An Thạnh khi nhập cá cam phải yêu cầu nhà cung cấp làm kiểm nghiệm ký sinh trùng trong thực phẩm. "Doanh nghiệp cần lấy mẫu đưa đi kiểm tra để khẳng định lại nguồn hàng lâu này nhập về có đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng hay không", ông Tứ nói.