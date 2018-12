Giấc ngủ nhọc nhằn của một người chở xích lô trên đường Lê Độ lúc 13h. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, hôm nay nắng nóng xảy ra diện rộng ở Trung Bộ với nhiệt độ phổ biến 36-39 độ C, một số nơi cao hơn như Đông Hà (Quảng Trị), Quỳ Châu (Nghệ An) 41 độ C; Tương Dương (Nghệ An) xấp xỉ 42 độ.