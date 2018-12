Đà Nẵng thu hồi poster xuyên tạc biển Đông thành 'China Beach'

Sáng 28/7, công an TP Đà Nẵng đã kiểm tra Công ty Jeep tour tại số 38 đường An Thượng 5, phường Mỹ An (Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) và tịch thu nhiều tấm poster ghi biển Đông thành "China Beach".

Tấm poster quảng cáo các điểm tham quan, du lịch tại Đà Nẵng bằng xe Jeep, được viết bằng tiếng Anh và tiếng Việt, nhưng bản đồ chỉ dẫn vị trí của công ty đã thay đổi tên biển Đông của Việt Nam thành biển của Trung Quốc.

Chủ công ty cho biết, những tấm poster này do một người đàn ông nước ngoài cung cấp, khi đến đặt tour. Bà này nói mình không hề hay biết tấm poster có nội dung không chính xác.

Tấm poster xuyên tạc biển Đông của Việt Nam thành China Beach.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook lưu truyền poster sai sự thật của Công ty Jeep tour. Trao đổi với VnExpress, đại tá Trần Hữu Do, Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an Đà Nẵng), cho biết đã phối hợp với ngành du lịch thành phố kiểm tra.

"Chúng tôi đã, đang thường xuyên kiểm tra, rà soát các công ty, nhà hàng để nhắc nhở và kiên quyết xử lý sai phạm theo quy định", đại tá Do khẳng định.

Thời gian gần đây, lượng khách Trung Quốc đến du lịch Đà Nẵng ngày một đông, mỗi ngày trên dưới 10 chuyến bay chở theo khoảng 1.500 người. Chính sự phát triển nóng thị trường khách Trung Quốc đã phát sinh nhiều vấn đề, từ việc người Trung Quốc làm hướng dẫn viên du lịch chui, xuyên tạc lịch sử Việt Nam, đến đốt tiền trong quán bar.

Đà Nẵng cũng đang lo ngại tình trạng nhiều người Trung Quốc "lách luật" để đầu tư, cùng sở hữu đất ở Đà Nẵng. Nhiều lô đất ven biển Đà Nẵng được cho là có người Trung Quốc đứng sau đầu cơ, nhưng nhờ người Việt đứng tên.

Nguyễn Đông