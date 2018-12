Đà Nẵng chậm triển khai 'thành phố 4 an'

Bí thư Đà Nẵng: 'Thành phố sẽ ưu tiên triển khai 4 an' / Đà Nẵng chênh vênh với thương hiệu '5 không'

Ngày 9/8, phát biểu khai mạc kỳ họp thứ hai HĐND TP Đà Nẵng, ông Nguyễn Xuân Anh (Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng) cho biết trong 6 tháng đầu năm, bên cạnh những kết quả đạt được, thành phố vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế cần sớm khắc phục. Đó là, kinh tế phát triển chưa thực sự bền vững, một số chỉ tiêu kinh tế-xã hội chưa đạt kế hoạch đề ra. Chủ trương của Thành ủy về “thành phố 4 an” gắn với chương trình thành phố “5 không”, “3 có” chậm được triển khai và hiệu quả chưa cao.

Ông Nguyễn Xuân Anh phát biểu khai mạc Kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng sáng 9/8. Ảnh: Nguyễn Đông.

"Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn bất cập, nhất là quy hoạch, quản lý đô thị, du lịch, bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy...”, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh lưu ý.

Theo Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ, dù tội phạm về trật tự xã hội tiếp tục được kiểm soát, trấn áp nhưng vẫn diễn biến phức tạp. Tội phạm trộm cắp tài sản ở mức cao trong tổng số vụ vi phạm về trật tự xã hội, chiếm 67,19%. Tội phạm cố ý gây thương tích tăng với mức độ nghiêm trọng, do nhiều thanh niên phạm tội thường dùng hung khí là các loại dao lê, mã tấu, tuýp sắt. 6 tháng đầu năm, Đà Nẵng phát hiện 253 vụ vi phạm về trật tự xã hội, tăng 26 vụ so với cùng kỳ 2015.

Lãnh đạo Đà Nẵng cho biết thời gian gần đây ở thành phố nổi lên tình trạng mua bán "cỏ Mỹ", số lượng mua bán lớn, địa bàn hoạt động rộng. Số người sử dụng "cỏ Mỹ" chưa được xử lý triệt để là nguy cơ phát sinh người nghiện và tội phạm về ma tuý.

Một "cặp đôi" cướp giật túi xách của người dân ngay giữa trung tâm Đà Nẵng bị camera ghi hình.

Thành uỷ Đà Nẵng thống nhất triển khai chủ trương "thành phố 4 an" gồm an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm và an sinh xã hội từ tháng 4/2016.

"5 không" (không hộ đói, không người lang thang xin ăn, không người mù chữ, không người nghiện ma túy trong cộng đồng, không giết người để cướp của) và "3 có" (có nhà ở, có việc làm, có nếp sống văn minh đô thị) được Đà Nẵng triển khai từ năm 2001.

Nguyễn Đông