Đà Nẵng cấm công chức chơi Pokemon Go tại cơ quan

Công an Quảng Trị cấm cán bộ chơi Pokemon Go

UBND TP Đà Nẵng vừa có công văn đề nghị các cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền về chỉ đạo của Bộ thông tin và truyền thông, cảnh báo người dân không chơi trò chơi Pokemon Go khi đang tham gia giao thông, ở các khu vực nguy hiểm như đường sắt, đường cao tốc, sân bay, sông, hồ, đồi, núi….

Bên cạnh đó, UBND TP Đà Nẵng cũng khuyến cáo người dân không chơi trò chơi này gần hoặc trong khu vực các cơ quan của Đảng và Nhà nước, các khu vực quân sự, an ninh quốc phòng và các khu vực cấm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Trò chơi Pokemon Go thu hút nhiều bạn trẻ ở Đà Nẵng. Ảnh: N.Đ.

Các cơ quan, đơn vị phải quán triệt, khuyến cáo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không chơi trò chơi Pokemon Go tại cơ quan, đơn vị mình. Đồng thời không sử dụng địa chỉ thư điện tử thành phố Đà Nẵng (@danang.gov.vn) để đăng ký và trao đổi thông tin về trò chơi.

Sở Giáo dục và Đào tạo được giao ra văn bản gửi các trường học trên địa bàn thành phố về tác hại của trò chơi Pokemon Go. Thêm vào đó, phải có các biện pháp cụ thể nhằm hạn chế tối đa tác hại của trò chơi này với học sinh, sinh viên.

Văn bản do Phó chủ tịch Đặng Việt Dũng ký cũng đề nghị công an thành phố và Sở Giao thông vận tải tăng cường việc giám sát người giam gia giao thông chơi trò chơi Pokemon Go.

Pokemon Go là trò chơi tương tác trên điện thoại do một công ty của Mỹ phát hành ngày 6/7. Trò chơi này lập tức gây sốt trong giới trẻ bởi sự kết hợp giữa thế giới ảo của những con vật tưởng tượng và không gian quen thuộc ngoài đời thực. Ở Việt Nam đã có hàng trăm nghìn lượt tải trò chơi này về điện thoại để sử dụng.

Nguyễn Đông