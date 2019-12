Cứu tàu cá cùng 14 ngư dân

Nghệ AnTàu cá cùng 14 ngư dân bị hỏng máy giữa biển, được tàu của Bộ đội biên phòng lai dắt và cập cảng Lạch Quèn 0h sáng nay.

Ngày 16/12, tàu cá Nghệ An do ông Vũ Long Hải (trú huyện Quỳnh Lưu) làm thuyền trưởng cùng 13 ngư dân đang đánh bắt ở vùng biển giáp ranh giữa Nghệ An và Thanh Hóa, cách bờ 57 hải lý thì hỏng máy.

Cứu tàu cá Thuyền gặp nạn được lai dắt vào bờ. Video: Biên phòng Nghệ An.

Ngư dân cố gắng khắc phục, song một ngày sau vẫn không có kết quả. Tàu có nguy cơ chìm do nước tràn vào nên thuyền trường phát thông báo cứu nạn.

8h ngày 18/12, Hải đội 2 (Biên phòng Nghệ An) điều động 15 cán bộ cùng tàu cứu hộ lên đường. Trong thời gian chờ tàu tiếp cận, cán bộ biên phòng giữ liên lạc để hướng dẫn các ngư dân biện pháp giúp tàu khỏi bị chìm.

Tàu cá gặp nạn lúc được lai dắt vào bờ. Ảnh: Biên phòng Nghệ An.

Chiều cùng ngày, tàu cứu hộ tiếp cận tàu gặp nạn, chăm sóc sức khỏe cho các ngư dân. Gần 0h hôm nay, tàu gặp nạn được lai dắt cập cảng Lạch Quèn (Quỳnh Lưu) bàn giao các ngư dân và thuyền cho chính quyền.