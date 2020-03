Cứu 11 ngư dân cùng tàu cá sắp chìm

Thừa Thiên - HuếTàu cá của ông Ngô Văn Bảo (tỉnh Thanh Hoá) trên đường vào bờ, đến phao số 0 cửa Thuận An (huyện Phú Vang) bị sóng to đánh vỡ mạn tàu, ngày 1/3.

Trên tàu có ông Bảo cùng 10 ngư dân, trong số này hai người đã bị thương nặng. Nước tràn vào, tàu có nguy cơ bị chìm.

Bộ đội biên phòng lai dắt tàu cá vào bờ. Ảnh: Phong Bình

7h30, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thuận An điều động cano cùng 6 cán bộ, chiến sỹ thuộc Trạm kiểm soát Thuận An đến ứng cứu. Hai tàu cá đang neo đậu tại Trạm kiểm soát Thuận An do ông La Văn Meo và ông La Văn Tiệp làm thuyền trưởng cũng được điều động tham gia.

Ngư dân gặp nạn được chăm sóc bởi quân y biên phòng. Ảnh: Phong Bình

Sau khoảng một giờ, 11 ngư dân cùng tàu gặp nạn được đưa vào bờ an toàn.

Võ Thạnh