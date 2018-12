Cuối tuần miền Bắc nóng 36 độ C

Do gió đông nam đưa ẩm từ biển vào nên đêm qua và sáng nay phía tây Bắc Bộ mưa xuất hiện nhiều nơi, còn phía đông mưa tập trung ở trung du và vùng núi, nhờ vậy nhiệt độ miền Bắc hôm nay không cao, vùng đồng bằng khoảng 34-35 độ C, chưa đạt ngưỡng nắng nóng.

Trời nóng, du lịch biển được nhiều gia đình lựa chọn. Ảnh: Ngọc Thành.

Ngày mai, khối không khí biển sẽ suy yếu, trong khi vùng thấp phía tây phát triển trở lại, nền nhiệt miền Bắc có xu hướng tăng thêm 1-2 độ C. Cơ quan khí tượng dự báo mức nhiệt cao nhất hai ngày cuối tuần ở vùng núi trung du miền Bắc là 34-35 độ C, còn Hà Nội và đồng bằng là 35-36 độ C, trời nóng cục bộ. Riêng vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng trời mát.

Với miền Trung, từ Thanh Hóa đến Huế tiếp tục xuất hiện nắng nóng với mức nhiệt 35-37 độ C, một số nơi phía tây vẫn cao tới 38 độ C như Tây Hiếu (Nghệ An), Hương Khê (Hà Tĩnh). Tuy nhiên các bãi biển như Sầm Sơn (Thanh Hóa), Cửa Lò (Nghệ An), Đà Nẵng nhiệt độ không quá cao ở mức 34-35 độ C, thuận lợi cho việc du lịch biển dịp cuối tuần.