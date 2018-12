Cục thuế TP HCM đề nghị tước giấy phép công ty giám sát dự án 10.000 tỷ

Bí thư TP HCM yêu cầu làm rõ công ty giám sát dự án 10.000 tỷ nợ thuế

Cục Thuế TP HCM vừa có văn bản đề nghị Sở Kế hoạch Đầu tư cưỡng chế bằng biện pháp thu hồi giấy chứng nhận, giấy phép hoạt động của Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Meinhardt Việt Nam (trụ sở tại quận 1) - đơn vị trong Liên danh được chọn làm tư vấn giám sát quá trình triển khai hợp đồng BT, dự án chống ngập 10.000 tỷ của TP HCM.

Động thái này được Cục Thuế TP HCM đưa ra do Công ty Meinhardt Việt Nam nợ thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp với tổng số tiền hơn 22 tỷ đồng.

Theo quy định, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được văn bản, Sở Kế hoạch Đầu tư TP HCM phải ban hành quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép thành lập hoạt động, giấy phép hành nghề của Công ty Meinhardt Việt Nam. Nếu không thực hiện, Sở này phải có văn bản thông báo về lý do không thu hồi.

Dự án chống ngập "khủng" của TP HCM đã ngừng thi công suốt 6 tháng qua. Ảnh: Quỳnh Trần.

Trước đó, Cục thuế đã 3 lần ra văn bản tạm ngưng sử dụng hóa đơn đối với Công ty Meinhardt Việt Nam, thời hạn mỗi lần kéo dài một năm. Ngoài ra, tính đến cuối tháng 7, Meinhardt bị BHXH TP HCM xác định còn nợ trên 4 tỷ đồng.

Hôm 18/9, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu Sở Tư pháp, Cục thuế thành phố có ý kiến cụ thể về việc nợ thuế kéo dài và làm rõ doanh nghiệp này có hay không đủ tư cách thực hiện các hợp đồng tư vấn.

Theo Cục thuế Hà Nội, Công ty Meinhardt Việt Nam (nhà thầu chính tư vấn giám sát thi công tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng) cũng nợ đọng thuế hơn 33,6 tỷ đồng.

Trong tình trạng nợ thuế "khủng" như vậy nhưng đầu năm 2017 Công ty Meinhardt vẫn đứng ra thành lập liên danh với Công ty CP Tư vấn Xây dựng công trình Hàng hải và Công ty CP Tư vấn xây dựng - chuyển giao công nghệ Thăng Long 12 để được nhận chỉ định thầu gói Tư vấn giám sát hợp đồng dự án chống ngập 10.000 tỷ của TP HCM (giai đoạn 1 trị giá khoảng 33 tỷ đồng).

Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu do Tập đoàn Trung Nam làm chủ đầu tư dự kiến hoàn thành tháng 6/2019. Mục tiêu của dự án nhằm kiểm soát ngập do triều, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu cho vùng diện tích 750 km2 với khoảng 6,5 triệu dân thuộc khu bờ hữu sông Sài Gòn và trung tâm thành phố.

Nửa năm trước, khi dự án đạt 72% khối lượng thì bị dừng thi công do Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Nam Sài Gòn không giải ngân (UBND thành phố chưa ký xác nhận báo cáo thanh toán giải ngân của dự án để thực hiện thủ tục tái cấp vốn).

Liên danh tư vấn cũng có báo cáo cho rằng chủ đầu tư sử dụng tiêu chuẩn vật liệu chế tạo, lắp đặt cơ khí cửa van thép không thống nhất từ thiết kế cơ sở đến thiết kế bản vẽ thi công và thực tế thi công. Về việc này, Trung Nam khẳng định việc dùng thép Trung Quốc là không sai so với hợp đồng và hoàn toàn đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật.

Giữa chủ đầu tư và đơn vị tư vấn giám sát hợp đồng cũng liên tục bất đồng quan điểm. UBND TP HCM không dám đưa ra quyết định nên cuối tháng 8 kiến nghị Thủ tướng giải quyết những vướng mắc. Tuy nhiên, đầu tháng 10, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu UBND TP HCM chịu trách nhiệm toàn diện về đầu tư và hiệu quả do dự án thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của thành phố.

Hữu Nguyên