Cục CSGT: Chưa thể xử phạt chủ ôtô vi phạm qua tài khoản ngân hàng

Trước đó, lãnh đạo Công an TP Hà Nội đã đề nghị Cục CSGT tham mưu cho Bộ Công an kiến nghị Chính phủ quy định khi đăng ký ôtô phải có tài khoản ngân hàng để thuận lợi trong việc xử phạt vi phạm giao thông, đặc biệt là xử phạt nguội. Lý giải về đề xuất này, đại diện Công an Hà Nội cho rằng, việc mở tài khoản ngân hàng với chủ xe khi đi đăng ký không chỉ thuận tiện cho người vi phạm mà thuận tiện cho cả lực lượng CSGT. Ngoài ra, quy định này cũng bắt buộc người mua bán xe phải có ý thức, trách nhiệm hơn, phải sang tên, đổi chủ cho người mua xe, vì nếu không sẽ bị trừ tiền oan vào tài khoản dù chiếc xe đã được bán.