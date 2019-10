CSGT sẽ không cần đeo 'thẻ xanh' khi xử lý vi phạm

Lãnh đạo Cục CSGT cho rằng biển số hiệu Công an nhân dân đã đầy đủ thông tin về cảnh sát nên không cần thiết phải có một thẻ phụ trùng số hiệu.

Trong dự thảo về Quy trình tuần tra, kiểm soát của CSGT mà Bộ Công an đang lấy ý kiến, quy định cán bộ, chiến sĩ khi làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát chỉ cần đeo số hiệu Công an nhân dân.

Cán bộ, chiến sĩ thuộc Cục CSGT đeo thẻ xanh trên ngực trái trong một lần làm nhiệm vụ ở trạm thu phí trên cao tốc Hà Nội-Hải Phòng hồi tháng 7. Ảnh. Bá Đô.

Quy định CSGT phải đeo thẻ xanh có từ năm 2013. Những người đã qua tập huấn, sát hạch, được cấp thẻ xanh mới được bố trí tuần tra kiểm soát và xử lý phương tiện vi phạm trên đường. Những cảnh sát chưa được cấp thẻ, nếu phát hiện vi phạm vẫn có quyền được dừng xe, nhưng việc xử lý được bàn giao cho cấp trên.

Lý giải về việc đề xuất "CSGT không cần đeo thẻ xanh", đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng phòng Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông (Cục CSGT) cho biết, Luật Công an Nhân dân 2018 chỉ quy định Công an nhân dân khi làm nhiệm vụ phải đeo số hiệu (có tên, mã số) mà không cần phải đeo các biển hiệu phụ có nội dung trùng lặp. Hiện nay CSGT khi làm nhiệm vụ đang phải đeo hai loại Số hiệu và biển hiệu nhưng có tới 80% nội dung giống nhau.

Trả lời câu hỏi, nếu CSGT không đeo thẻ xanh, người dân khó giám sát những trường hợp mạo danh cảnh sát, thượng tá Nhật cho rằng, biển số hiệu công an nhân dân trên đó có tên và có số, dãy số này chỉ được cấp cho một người và khó có thể làm giả.

"Hiện nay, người dân cũng có các cơ chế giám sát khác như ghi âm, ghi hình", đại tá Nguyễn Quang Nhật nói.

Cũng theo đại diện Cục CSGT, hiện nay các tổ tuần tra kiểm soát khi lập chốt phải từ 3 người trở lên và kế hoạch sẽ được công khai trên mạng nên người dân có thể nắm được các chốt cảnh sát giao thông có làm đúng nhiệm vụ như công khai hay không.