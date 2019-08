CSGT 'phạt nguội' bằng hình ảnh người dân cung cấp trên mạng xã hội

Trong hai tháng, hàng chục trường hợp vi phạm giao thông bị xử phạt nhờ phản ánh của người dân trên trang Facebook Công an Hà Nội.

CSGT Hà Nội cho tài xế ôtô xem hình ảnh vi phạm giao thông bị camera ghi lại. Ảnh: Bá Đô.

Ngày 6/8, lãnh đạo Đội tham mưu, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC08), Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đang thí điểm "phạt nguội" vi phạm giao thông qua hình ảnh do người dân cung cấp trên trang Facebook của Công an TP Hà Nội.

Qua gần hai tháng thí điểm, lực lượng chức năng đã xác minh, xử lý hàng chục trường hợp tài xế ôtô, xe máy vi phạm trên các tuyến đường ở trung tâm thủ đô. "Bước đầu việc xử lý vi phạm qua hình ảnh người dân cung cấp đã mang lại hiệu quả nhất định", lãnh đạo PC08 nói.

Hình ảnh phàn hồi của Công an TP HN trên trang Facebook sau khi xử phạt nguội tài xế ôtô vi phạm giao thông thông qua hình ảnh người dân cung cấp.

Về quy trình xử lý, vị này cho hay, hàng ngày trang Facebook của Công an TP Hà Nội tiếp nhận thông tin, hình ảnh của người dân về tất cả các lĩnh vực, trong đó có các hình ảnh vi phạm giao thông; cán bộ trực sẽ phân loại và gửi cho Phòng CSGT xử lý.

Tuy nhiên, để xử phạt nguội một trường hợp vi phạm, PC08 mất nhiều thời gian xác minh xem ảnh có cắt ghép không, tìm chủ phương tiện rồi gửi giấy mời lên trụ sở làm việc. "Nếu xe vi phạm đã sang tên đổi chủ thì rất dễ xử lý tài xế, còn với trường hợp ngược lại thì gần như không thể xử phạt", lãnh đạo PC08 cho hay.