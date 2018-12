Cộng đồng chung tay chăm lo Tết cho người nghèo

Đón Tết ở quê nhà, có tiền sắm dăm món bánh mứt hoặc thêm bộ áo mới cho con… là ước mơ giản dị nhưng khó thành hiện thực của nhiều mảnh đời xa quê đang sống và làm việc ở các thành phố lớn.



Nhờ sự giúp đỡ của nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, khát khao của hàng nghìn người đã thành hiện thực. Năm nay, ngoài sự hỗ trợ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành Đoàn TP HCM, Hà Nội, chính quyền các tỉnh, thành..., sự chung tay của các doanh nghiệp đã đóng góp phần lớn vào cái Tết ấm no cho người nghèo trên cả nước.



Đấu giá bóng và áo tuyển U23 Việt Nam



Áo thi đấu và quả bóng đội tuyển U23 Việt Nam tặng Thủ tướng đã đấu giá thành công được 20 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này trao cho gia đình người có công với cách mạng và hộ có hoàn cảnh khó khăn.



Thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo cũng thực hiện nhiều nghĩa cử giúp người nghèo ăn Tết. Cả đội thống nhất trích 700 triệu đồng tiền thưởng làm từ thiện. Tuyển thủ Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Huy Hùng còn tổ chức trận đấu bóng đá quyên góp xây hai nhà tình thương với giá trị gần 500 triệu đồng ở quê nhà Đông Anh (Hà Nội).



Vietjet tổ chức chuyến bay miễn phí



Vào ngày 14/2 (29 tháng Chạp), Vietjet đã tổ chức chuyến bay miễn phí đưa 150 người có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn Tết và hỗ trợ đưa đón về tận nhà.

Chị Nguyễn Thị Lung (Phú Thọ) được Vietjet tặng vé máy bay về quê ăn Tết sau bảy năm bươn chải ở tỉnh Bình Phước. Ảnh: Tuấn Nhu

Hành khách là công nhân, sinh viên quê ở các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Thanh Hóa đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất và học tập tại các trường đại học ở TP HCM, Đồng Nai, Bình Phước.



Chương trình mang tên "Chắp cánh yêu thương" nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và hãng hàng không này giai đoạn 2018-2023.

Đại diện Vietjet cho biết sẽ tổ chức thêm nhiều hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ thanh niên, sinh viên. Bên cạnh việc tăng chuyến phục vụ người dân vào các dịp lễ Tết với giá vé tiết kiệm, hãng luôn duy trì dành tặng các vé miễn phí cho người dân không có điều kiện về quê đón Tết, các chuyến bay cứu trợ…

Chuyến bay miễn phí của Vietjet giúp nhiều người có được cái Tết đoàn viên bên gia đình. Ảnh: Tuấn Nhu

Grab Việt Nam trao 1.000 phần quà



Chương trình "Cùng Grab chung tay chở Tết về gần" đã thu hút hơn 100.000 lượt ủng hộ, góp hơn 500 triệu đồng sau ba tuần phát động. Grab Việt Nam cùng Quỹ Hy Vọng của VnExpress đã trao 1.000 phần quà cho các cụ già tại trại phong Bến Sắn (phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) và những người có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn không đủ điều kiện đón Tết.



Đồng Nai hỗ trợ công nhân bị "quỵt" tiền lương



UBND tỉnh Đồng Nai đã tạm ứng 7 tỷ đồng ngân sách hỗ trợ 50% lương tháng 1 cho 1.928 công nhân của công ty KL Texwell Vina, sau khi chủ doanh nghiệp này về nước và chưa trả lương cho người lao động. Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cũng dành tặng mỗi công nhân một phần quà Tết trị giá 500.000 đồng.



Doanh nghiệp Hàn Quốc nói trên hiện nợ hơn 13,6 tỷ đồng tiền lương tháng 1 của gần 2.000 lao động.



Phú Mỹ Hưng tổ chức quyên góp hơn ba tỷ đồng cho người nghèo



Chương trình đi bộ từ thiện thường niên Lawrence S. Ting do Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng phối hợp UBND quận 7, quận 8, huyện Bình Chánh, huyện Nhà Bè tổ chức thu hút hơn 15.000 người tham dự, quyên góp 3,1 tỷ đồng. Số tiền chuyển đến các quỹ, hội từ thiện để giúp đỡ người nghèo đón xuân Mậu Tuất.



Thông qua chương trình, nhiều hoạt động an sinh xã hội được tổ chức như tặng quà Tết; xây dựng nhà tình nghĩa; xây mới nhà tình thương; sửa chữa chống dột, nâng nền; trợ vốn; hỗ trợ phương tiện đi học cho học sinh…



Chuyến xe miễn phí đưa bệnh nhân ung thư về quê ăn Tết



Bệnh viện Ung bướu TP HCM phối hợp với Hội chữ thập đỏ Thiện Tâm tổ chức "Chuyến xe yêu thương" đưa gần 200 bệnh nhân cùng người thân về quê đón Tết. Đây là những chuyến xe miễn phí đưa người bệnh về các địa phương Quảng Nam, Đà Nẵng, Bình Định, Phú Yên, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, An Giang, Kiên Giang...



Riêng với khoảng 200 bệnh nhân không đủ sức khỏe hoặc không có có nhu cầu về quê dịp Tết, bệnh viện phối hợp với Hãng phim Trẻ tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, giải trí tại chỗ.



Năm nay, bệnh viện K cũng triển khai 22 chuyến ôtô 45 chỗ miễn phí đưa người bệnh và thân nhân về quê đón Tết. Chương trình diễn ra từ ngày 6/2 đến ngày 14/2 và chia làm 4 đợt. Các chuyến xe chủ yếu đi về các tỉnh phía Bắc như Hải Dương, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định...



Tặng quà cho công nhân không có điều kiện về quê ăn Tết



Bên cạnh việc đưa, đón người có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn Tết, nhiều doanh nghiệp, tổ chức cũng không quên dành sự quan tâm cho những công nhân phải ở lại TP HCM. Trong đó, Đoàn Thanh niên, Quỹ hỗ trợ công nhân và Trung tâm hỗ trợ công nhân TP HCM tặng 2.000 vé tham quan các khu vui chơi, giải trí như Đầm Sen, Suối Tiên... trong 3 ngày Tết. Riêng Ban quản lý các khu chế xuất - khu công nghiệp thành phố tổ chức đi thăm và tặng quà cho 1.500 công nhân (mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng).



Chương trình "Chia sẻ yêu thương" của Quỹ hỗ trợ công nhân cũng trao 1.000 phần quà tặng cho công nhân và tổ chức nhiều chương trình sinh hoạt tập thể tại các khu nhà trọ, nhà lưu trú công nhân.

