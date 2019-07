Công an Nghệ An sẽ điều tra sai phạm của nhà máy thủy điện

Công an Nghệ An điều tra lại đợt xả lũ cuối tháng 8/2018 khiến 171 hộ dân bị ảnh hưởng, tới nay còn 17 hộ chưa được đền bù.

Chiều 10/7, phát biểu tại phiên thảo luận tổ kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Nghệ An khóa 17, thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu (Giám đốc Công an Nghệ An) đã chỉ ra những bất cập của thủy điện trên địa bàn.

Vụ một người bị lật thuyền dưới chân đập thủy điện Nậm Nơn ngày 23/5 làm một người chết, cơ quan điều tra đã khởi tố. "Lần đầu tiên chúng tôi khởi tố một vụ án liên quan tới thủy điện, sắp tới sẽ hoàn tất hồ sơ, xử lý nghiêm", ông nói.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu. Ảnh: Nguyễn Hải.

Cơ quan điều tra cũng đang làm rõ quy trình xây dựng một số nhà máy thủy điện, thẩm định dự án để xác định trách nhiệm thuộc về ai. Ví dụ thủy điện Nậm Nơn cách nhà dân chưa đầy 20 m khiến người dân chịu ô nhiễm tiếng ồn...

"Chúng tôi gõ cái gậy vào tất cả cơ quan ban, ngành có trách nhiệm trong việc thẩm định, chỉ đạo xây dựng nhà máy thủy điện, để lại hậu quả", ông Cầu nói.

*Giám đốc Công an Nghệ An phát biểu tại phiên thảo luận.

Công an Nghệ An cũng điều tra lại đợt xả lũ cuối tháng 8/2018 khiến 171 hộ dân bị ảnh hưởng, tới nay còn 17 hộ chưa được đền bù. "Đây là lợi ích của dân, nếu cần thì sẽ kiến nghị đưa ra tòa để làm rõ sự việc. Không thể để doanh nghiệp kinh doanh lấy tiền, khi dân thiệt hại thì lại không đền", Giám đốc Cầu nói.

Nhiều nhà máy thủy điện trên địa bàn cũng được xem xét, dựa theo Nghị định 134 về vận hành nhà máy thủy điện và hồ chứa. Giám đốc Cầu đề nghị các cấp từ xã tới tỉnh cần đồng lòng "nói không với dự án thủy điện mới".

Người dân huyện Tương Dương tháo nhà ngày 31/8/2018 khi nước lũ ngoạm tới móng. Ảnh: Nguyễn Hải.

Chung quan điểm, Phó bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông cho rằng thời gian qua Thường trực Tỉnh ủy đã làm việc nhiều lần và kiên quyết "nói không với việc phát triển thủy điện trên địa bàn".

Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Nghệ An khóa 17 diễn ra từ ngày 10 đến 12/7. Ngày mai đại biểu sẽ thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn một số sở ngành...