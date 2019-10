Công an Hải Phòng có giám đốc mới

Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, chiều 3/10 đã trao Quyết định bổ nhiệm đại tá Vũ Thanh Chương giữ chức Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành chúc mừng 2 đại tá Vũ Thanh Chương và Lê Ngọc Châu được Bộ Công an bổ nhiệm, điều động giữ cương vị mới. Ảnh: CAHP

Đồng thời, Thượng tướng Lê Quý Vương cũng trao quyết định điều động đại tá Lê Ngọc Châu, Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương.

Cũng tại lễ công bố, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành giao nhiệm vụ cho Đảng ủy Công an thành phố phối hợp các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện các quy trình, chỉ định đại tá Vũ Thanh Chương tham gia Đảng ủy và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Công an Hải Phòng.

Ngày 1/7/2018, Đại tá Vũ Thanh Chương (Phó giám đốc Công an TP Hải Phòng) được Bộ Công an bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương.

Ngày 20/3/2019, Đại tá Lê Ngọc Châu (Phó tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động) được Bộ Công an bổ nhiệm làm Giám đốc Công an TP Hải Phòng.