Chuyến đi ám ảnh của hành khách trên ôtô bị tông rách bươm

Ôtô giường nằm bị xe container đâm, hàng chục người bị thương

Chiều 24/9, tại Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu (Bến Tre) vẫn còn điều trị 7 nạn nhân trong vụ xe container đâm ôtô giường nằm làm 2 người chết, 15 người bị thương. Các nạn nhân chủ yếu quê Trà Vinh, đi TP HCM khám bệnh.

Nhiều giờ sau tai nạn, cụ Khoa cho biết vẫn chưa hết sợ hãi. Ảnh: Hoàng Nam

Bị gãy xương hàm, chấn thương đầu, tay, chân, ông Phạm Văn Khoa (71 tuổi, quê Trà Vinh) vẫn chưa hết sợ hãi. Ông cho biết, nửa đêm qua, ông một mình đón xe khách giường nằm Thanh Nguyên tại Trà Vinh đi TP HCM khám bệnh tim.

Ôtô 50 chỗ do tài xế Diệp Ngọc Tấn (46 tuổi) chạy trên quốc lộ 60. Trên xe có khoảng 25 hành khách, ông Khoa ngồi hàng ghế thứ 4 từ trên xuống. Do trời khuya nên đa số mọi người đều đã ngủ. "Đang thiu thiu ngủ, tôi nghe cái ầm nên giật mình thức dậy, thấy đau buốt khắp người, máu chảy ướt tay chân. Nhiều người bị thương, máu me bê bết, la hét hoảng loạn.", cụ Khoa nói.

Theo ông Khoa, một số hành khách nằm ở giường trên văng xuống, giẫm đạp trúng người phía dưới. Tất cả đều hỗn loạn, kêu cứu trong chiếc xe rách bươm phần đầu, kính vỡ tung tóe. Những người bị thương nặng đều ở đầu xe khách.

"Sợ xe va chạm phát nổ nên dù đau, tôi cùng một số người bị thương cố bò ra khỏi xe qua lỗ hổng ở cửa lên xuống. Tôi bấm điện thoại nói với con trai mấy câu 'xe bị đụng, máu nhiều quá', rồi ngất đi lúc nào không hay", ông Khoa nhớ lại.

Ngồi ngay sau ghế tài xế, anh Lưu Bé Hai, 39 tuổi, cũng may mắn thoát chết. Anh cho biết đón xe đi TP HCM lấy bằng lái xe. Khi xe đến khu vực cầu Cổ Chiên, anh đã ngủ. "Lúc giật mình thức dậy, tôi đã thấy toàn thân ê ẩm, cổ, đầu bị băng bó mới biết bị tai nạn", anh Hai nhăn nhó, nói.

Cũng lên Sài Gòn khám bệnh, nhưng bà Lâm Thị Kim Phụng (60 tuổi) không may mắn như ông Khoa và những người khác. Theo hành khách thoát nạn, bà Phụng ngồi sau lưng tài xế Tấn. "Bà ấy ngất lịm, nằm kẹt trên xe, được giải cứu ra ngoài nhưng đã tử vong trước khi đến bệnh viện", anh Võ Thanh Trung, người tham gia cứu hộ kể.

Anh cho biết lúc đó cùng bạn đi chơi về, ngang qua thấy hai xe tông nhau móp méo. Chạy đến, anh thấy hành khách đã xuống xe gần hết, nhiều người đầy thương tích nằm la liệt ven đường. Tài xế đã tử vong và còn kẹt trên xe khách.

"Tôi chủ động chở 3 người bị thương nhẹ đến bệnh viện. Những người còn lại ở hiện trường thì cố đập cửa kính xe giường nằm để đưa tài xế ra ngoài, đồng thời dìu những người bị thương còn kẹt trên xe xuống", anh Trung kể và cho biết cả phụ xe và tài xế container cũng được kéo ra khỏi đầu xe biến dạng.

Ôtô giường nằm biến dạng phần đầu sau khi bị xe container đâm trực diện. Ảnh: Hoàng Nam

Nhiều giờ sau khi tai nạn xảy ra, tài xế xe container Phạm Đình Duy (29 tuổi, TP HCM) vẫn còn nằm cấp cứu do chấn thương đầu. Riêng phụ xế Huỳnh Đại Khuê (17 tuổi, quê Phú Yên) bị trầy xước khắp người đã tỉnh táo, ngồi dậy ăn uống được.

Khuê cho biết, xe container đang trên đường từ TP HCM về Mỏ Cày, Bến Tre chở dừa, khi chưa đến nơi thì gặp tại nạn. "Lúc đó tôi đang cũng ngủ nên không rõ việc gì đã diễn ra", phụ xe nói.

Theo Công an tỉnh Bến Tre, khoảng 2h15 ngày 24/9, xe container chạy đến gần cầu Cái Cấm, xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc đã ủi dải phân cách, rồi lao qua làn đường ngược lại, đâm trực diện ôtô giường nằm. "Nhiều khả năng tài xế xe container đã ngủ gật nên gây tai nạn", cán bộ điều tra nhận định.

>> Video: Ôtô giường nằm bị xe container tông như thế nào

Hoàng Nam