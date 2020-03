Chủ tịch TP HCM: 'Không để xảy ra việc như Bệnh viện Bạch Mai'

Ông Nguyễn Thành Phong yêu cầu Sở Y tế làm việc với Bệnh viện Chợ Rẫy - có quy mô lớn như Bệnh viện Bạch Mai, để có biện pháp hỗ trợ, tránh xuất hiện ổ dịch.

Họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 chiều 30/3, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong yêu cầu tất cả cơ sở khám chữa bệnh kiểm tra chặt, tránh lây lan, nhất là ở Chợ Rẫy - bệnh viện tuyến cuối của Bộ Y tế, quy mô 6.000 người.

Ông Phong cho biết, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy đã có kế hoạch kiểm soát cụ thể những trường hợp thăm bệnh, nhân viên đổ rác, vệ sinh... Nhưng bệnh viện nằm trên địa bàn, thành phố cần có phương án hỗ trợ.

"Giám đốc Sở Y tế mời lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy đến để bàn bạc cụ thể, tính toán kế hoạch với các bệnh viện lớn khác trên địa bàn, không để xảy ra sự việc như ở Bệnh viện Bạch Mai", ông Phong nói.

Người đứng đầu chính quyền thành phố cũng giao Phó chủ tịch thường trực Lê Thanh Liêm làm việc với các đơn vị liên quan, kiểm tra tất cả công ty cung cấp thức ăn cho bệnh viện, tính toán việc hạn chế người nhà đến thăm bệnh.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong. Ảnh: Trung tâm báo chí TP HCM.

Liên quan công văn "báo cáo công suất hoả táng" của Sở Tài nguyên – Môi trường gây hoang mang dư luận, một lần nữa ông Phong khẳng định thường trực UBND thành phố không có chủ trương, không chỉ đạo ban hành công văn này.

"Tôi đã phê bình nghiêm khắc và yêu cầu Sở làm rõ trách nhiệm. Chiều nay, tôi vừa nhận được báo cáo của Sở nhưng chưa chấp thuận vì chưa giải quyết thấu đáo vấn đề", ông Phong nói.

Chủ tịch UBND thành phố cũng giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội sẵn sàng các cơ sở lưu trú để nhận người lang thang cơ nhỡ về chăm sóc, theo dõi sức khoẻ. Sở cũng cần có phương án hỗ trợ những người bán vé số vì theo Chỉ thị 15, Chính phủ đã dừng dịch vụ xổ số kiến thiết trong 15 ngày. "Hầu hết là người có hoàn cảnh khó khăn, kiếm ăn từng bữa nhờ vào tiền hoa hồng bán vé số, chúng ta cần chia sẻ với họ", ông Phong nói.

Sở Công thương được yêu cầu làm việc với đơn vị cung cấp thực phẩm, đảm bảo nguồn cung cho các siêu thị với tiêu chí "hàng hết bao nhiêu sẽ được lấp đầy bấy nhiêu".

Công an thành phố được yêu cầu ra quân trấn áp tội phạm trong tháng 4, bảo đảm an toàn cho người dân an tâm chống dịch bệnh.

Trước đó, báo cáo tình hình dịch bệnh trên địa bàn, Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết thành phố ghi nhận 49 ca nhiễm nCoV (7 ca đã bình phục xuất viện), còn 4 ca đang chờ Bộ Y tế công bố. Trong đó, 2 trường hợp là chồng và tài xế của bệnh nhân 151 - có mặt ở bar Buddha & Grill, còn lại là 2 người Việt Nam từ nước ngoài về, được cách ly từ trước.

Ông Bỉnh đề nghị các bệnh viện phải lập danh sách người nhà thăm nuôi bệnh nhân, hạn chế tối đa việc ra vào bệnh viện; giám sát sức khoẻ nhân viên hậu cần như công nhân vệ sinh, giặt ủi, bảo trì, xây dựng, căn tin. Ai có triệu chứng hoặc nghi ngờ nhiễm bệnh sẽ được cách ly tạm thời.

Với nhân viên y tế, bệnh viện đảm bảo công tác trực theo quy định, tránh quá tải, có chế độ nghỉ ngơi phù hợp đối với người tham gia trực tiếp điều trị Covid-19. Trong thời gian biệt phái, sau giờ làm việc nhân viên y tế ở lại trong bệnh viện, phòng khám, cơ sở cách ly, không về nhà để hạn chế nguy cơ lây nhiễm cho gia đình và cộng đồng.

Phó ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 cũng đề nghị thành phố kiểm soát các chốt ra vào thành phố, các bến xe liên tỉnh, sân bay Tân Sơn Nhất, ga Sài Gòn để có phương án theo dõi sức khoẻ tại nhà với những người từ địa phương khác.

Hữu Công - Mạnh Tùng