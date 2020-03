Chủ tịch Hà Nội lo khó kiểm soát ổ dịch Bệnh viện Bạch Mai

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung đánh giá việc Bệnh viện Bạch Mai chuyển 5.000 bệnh nhân về các tỉnh thành là "thả gà ra đuổi", rất khó kiểm soát dịch.

Sáng 29/3, tại hội nghị trực tuyến của Chính phủ với một số tỉnh, thành về phòng chống Covid-19, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã phân tích nguy cơ lây nhiễm nCoV từ Bệnh viện Bạch Mai - nơi ghi nhận 16 bệnh nhân.

Bệnh viện Bạch Mai đang là ổ dịch lớn nhất nước. Ảnh: Giang Huy.

Chủ tịch Chung chia sẻ, ngày 19/3, khi nhận thông tin hai y tá ở Bệnh viện Bạch Mai dương tính nCoV, thành phố đã xác minh những người tiếp xúc gần, tổ chức xét nghiệm, cách ly. "Tối 19/3, tôi đã trao đổi với lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai và Thứ trưởng thường trực Y tế, kiến nghị đóng, phong tỏa một số khoa, giảm tải tiếp nhận và đóng băng bệnh nhân trong bệnh viện", ông Chung nói, cho hay đề xuất không được chấp nhận.

Bệnh viện Bạch Mai sau đó chuyển trên 5.000 bệnh nhân về các tỉnh, thành miền Bắc, riêng Hà Nội tiếp nhận gần 1.600. "Thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch của thành phố nói với nhau việc đưa bệnh nhân về địa phương chẳng khác nào thả gà ra đuổi", ông Chung nói và cho biết sau ngày 19/3 đến trước khi Bệnh viện Bạch Mai bị phong tỏa, mỗi ngày vẫn có hàng nghìn người bệnh và người nhà ra vào.

Chủ tịch Hà Nội chỉ ra thực tế "bệnh nhân 86" (y tá Bệnh viện Bạch Mai) từ ngày 9 đến 14/3 đã phát thuốc cho khoảng 2.000 bệnh nhân HIV. 23 nhân viên Công ty Trường Sinh đi phát nước cho tất cả khoa trong Bệnh viện Bạch Mai, hiện đã có 2 ca dương tính nCoV. Một trong hai ca này đã đến khoa Thần kinh, sau đó khoa này phát hiện hai ca dương tính (bệnh nhân 133 và 161).

Cho rằng nhà ăn ở Bệnh viện Bạch Mai có nguy cơ lây nhiễm nCoV rất cao, ông Chung dẫn số liệu mỗi ngày có khoảng 600-700 người vào đây ăn uống, cuối tuần khoảng 250 người. Bộ phận nấu ăn mỗi ngày cung cấp cho khoảng 5.000-6.000 nhân viên trong bệnh viện. Khoảng 2.000-3.000 học viên, thực tập sinh của Hà Nội cũng như các tỉnh thành vào đây ăn uống.

Ông Chung nói đã nhờ một số chuyên gia phòng chống bệnh tật quốc tế phân tích lại những số liệu liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai để đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19 ra cộng đồng. Các chuyên gia cho rằng, dịch bệnh ở Bệnh viện Bạch Mai còn phức tạp hơn ba bệnh viện nằm ở Daegu, Hàn Quốc; Lombardy, Italy và New York, Mỹ, vì số người ra vào quá nhiều và số bệnh nhân quá đông.

Từ thực tế nêu trên, ông Chung kết luận: "Ổ dịch tại Bệnh viện Bạch Mai phức tạp nhất cả nước. Nguy cơ lây nhiễm từ bệnh viện ra cộng đồng rất lớn. Rất có thể những ngày tới sẽ phát hiện thêm ca bệnh".

Hơn 600 người nhà bệnh nhân ở Bệnh viện Bạch Mai được đưa đi cách ly tập trung tối 28/3. Ảnh: Giang Huy.

Chủ tịch Hà Nội đề nghị Chính phủ, Bộ Y tế cấp cho thành phố 15.000-20.000 bộ test. Thành phố có thể test nhanh trên diện rộng, trước mắt kiểm tra những phường xung quanh Bệnh viện Bạch Mai, nơi có bệnh nhân chạy thận, HIV, nơi trọ bệnh nhân ngoại trú, người bán máu thường xuyên...

Nêu ý kiến về ổ dịch ở Bệnh viện Bạch Mai, Thứ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long nói: "Thái độ và tinh thần xử lý của Bộ là rất quyết liệt". Ngay khi phát hiện các trường hợp dương tính, Bộ Y tế đã chỉ đạo Bệnh viện Bạch Mai phong tỏa, cách ly tất cả bác sĩ, nhân viên y tế và người nhà bệnh nhân tại khoa có ca bệnh. Trung tâm Nhiệt đới của bệnh viện có 251 người và Khoa Thần kinh có 319 người đều được cách ly khi phát hiện ra ca dương tính.

Bộ đã xét nghiệm tất cả nhân viên y tế cũng như bệnh nhân, người nhà ở Bệnh viện Bạch Mai để tìm ra nguồn truyền nhiễm. Trên 6.000 mẫu được lấy và đã có kết quả hơn 5.600 mẫu âm tính, phát hiện 9 ca dương tính. Trong số 9 ca này có 7 người thuộc Công ty Trường Sinh.

"Đêm 27/2, sau khi phát hiện hai trường hợp ở Công ty Trường sinh, Bộ Y tế đã thảo luận và báo cáo Phó thủ tướng. Như vậy nguồn bệnh ở công ty Trường Sinh là chính chứ không phải từ nhân viên y tế. Ngay lập tức Bộ Y tế yêu cầu phong tỏa toàn bộ Bệnh viện Bạch Mai từ 0h ngày 28/3", ông Long nói.

Thứ trưởng Y tế cho biết đã đề nghị Bộ Công an khoanh vùng toàn bộ Công ty Trường Sinh. Ngoài ra, một nguồn có nguy cơ làm lây lan dịch là mạng lưới những người chăm sóc bệnh nhân ở các bệnh viện, do đó Bộ cũng đề nghị Bộ Công an khoanh vùng đối tượng này.

"Bộ đã làm việc với Bệnh viện Bạch Mai để trích xuất camera các xe đi vào Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 12/3 đến nay, lấy lại biển số xe đi vào đây kể cả lái xe Grab, Uber để có biện pháp kiểm soát dịch", ông Long nói.

Sáng 29/3, Bộ Y tế xác định thêm 5 trường hợp dương tính nCoV mới, nâng tổng số ca bệnh trên cả nước là 179. Hà Nội đông bệnh nhân nhất, tới 65 ca, riêng Bệnh viện Bạch Mai là 16.

Võ Hải