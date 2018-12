Chịu đợt rét mạnh, miền Bắc có nơi 8 độ C

Từ đêm nay, Hà Nội rét 15 độ C

Không khí lạnh đã dồn xuống Bắc Bộ từ chiều tối qua. Đến sáng nay, nền nhiệt miền Bắc giảm mạnh khoảng 5-6 độ C. Trong đó, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) thấp nhất 8 độ C, Sa Pa (Lào Cai), Đồng Văn (Hà Giang) và Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 10 độ C. Nhiều nơi dưới 14 độ C như Trùng Khánh (Cao Bằng), TP Lạng Sơn.

Tại Hà Nội, sáng nay trời âm u kèm mưa nhỏ, nhiều người cảm nhận rét buốt hơn. Hầu hết trạm khí tượng ghi nhận mức nhiệt thấp nhất là 16 độ C, riêng Láng 17 độ C. Các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ có nền nhiệt tương tự.

Đợt rét ở miền Bắc sẽ kéo dài đến hết 17/12, sau đó trời nắng trở lại. Ảnh: Ngọc Thành.

Cơ quan khí tượng dự báo hôm nay không khí lạnh tiếp tục lan rộng toàn Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-16 độ C ở đồng bằng, 7-10 độ C ở vùng núi cao, cao nhất trong ngày không quá 20 độ C.

Đợt rét kéo dài trong hai ngày nữa và 16/12 là ngày rét nhất. Những ngày còn lại khả năng nắng xuất hiện trở lại, trời hanh khô. Chuyên gia khí tượng khuyên mọi người nên mặc áo ấm trước khi ra đường, nhất là người già và trẻ em.

Với miền Trung, không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông tiếp tục gây mưa, khu vực Quảng Trị đến Bình Định lượng mưa khoảng 50-150 mm.

