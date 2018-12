Khi mới xảy ra hỏa hoạn, cảnh sát chữa cháy quận Liên Chiểu đã cùng dân phòng, công an dập lửa nhưng bất thành. Đến khoảng 11h, do không kiểm soát được đám cháy, lực lượng chức năng quận đã "cầu cứu" cảnh sát chữa cháy thành phố, quân đội, công an... Xe chữa cháy của hầm đường bộ Hải Vân cũng được huy động lên đèo dập lửa.