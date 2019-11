Cháy ở chung cư 13 tầng

Nghệ An4h ngày 6/11, lửa từ phòng kỹ thuật tầng 8 lan sang 3 tầng chung cư Tân Thịnh, thành phố Vinh, khiến hàng trăm người tháo chạy.

Khói bốc lên nghi ngút, lan xuống tầng 7 và lên tầng 9-10 chung cư 13 tầng. Nghe tiếng chuông báo cháy, điện tắt, hàng trăm người dân đang ngủ vội bật dậy, chạy cầu thang bộ xuống dưới.

Phòng cảnh sát chữa cháy số 1 (Công an Nghệ An) điều 3 xe chữa cháy, một xe chỉ huy cùng 40 cán bộ chiến sĩ tiếp cận. "Hơn 20 trẻ nhỏ, người già cư trú từ tầng 7 trở lên được cảnh sát bế xuống phía dưới an toàn. Hơn 200 người khác tự di chuyển", cán bộ chỉ huy chữa cháy nói.

Hộp kỹ thuật nơi phát ra cháy. Ảnh: CTV

Phòng kỹ thuật bị khóa ngoài nên cảnh sát phải phá khóa, xông vào dập lửa. Hơn một giờ sau, đám cháy được dập tắt.

Trung úy Hồ Đình Khánh trong quá trình tham gia dập lửa và bế hai trẻ nhỏ từ tầng 10 xuống đất đã kiệt sức, ngạt khói do bình dưỡng khí hết. Nạn nhân được chuyển tới bệnh viện cấp cứu, tới nay sức khỏe đã ổn định.

Vụ cháy làm khói ám đen một số căn hộ, song không có thiệt hại lớn. Nguyên nhân chưa được xác định.