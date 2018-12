Cháy nhà ở phố Tây Sài Gòn, du khách tháo chạy

Căn nhà bị cháy nằm trong hẻm phố Tây Bùi Viện. Ảnh: Sơn Hòa

Tối 6/11, căn nhà trong hẻm đường Bùi Viện bất ngờ bốc cháy kèm theo nhiều tiếng nổ kéo dài. Rất đông người dân, du khách nước ngoài tại khu phố Tây hoảng loạn bỏ chạy.

Khói nghi ngút, nhanh chóng bao trùm căn nhà rồi lan ra đường Bùi Viện. Nhiều người dùng xô chậu tạt nước chữa cháy nhưng bất thành. Lửa bao trùm căn nhà nhỏ, có gác phía trên.

Hàng chục cảnh sát và 3 xe chữa cháy có mặt ngay sau đó, dập tắt hoả hoạn.

Hàng trăm người tập trung trên đường Bùi Viện theo dõi vụ việc. Ảnh: Sơn Hòa

"Nhiều khách Tây đang uống bia nói chuyện nghe cháy nổ đã quăng ghế bỏ chạy. Mấy cặp đi dạo ngoài đường cũng hoảng hốt kéo nhau đi. May mà đám cháy không lan ra những căn lân cận", một người dân sống ở khu vực kể.

Làm việc với Công an phường Phạm Ngũ Lão sau hỏa hoạn, người đàn ông sống tại đây cho biết, do hệ thống điện trong nhà trục trặc, ông ta đốt giấy sửa chữa không may gây cháy.

Sơn Hòa